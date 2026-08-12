אברהם טייב, אברך ותלמיד חכם המכהן כמרצה מוערך בקהילה הצרפתית, מוציא השבוע לאור את סינגל הבכורה שלו תחת השם 'חתונת הגאולה'. מדובר בפרי עבודה של שנה שלמה, שמטרתו להפיץ מסר של חיזוק ואחדות בעם ישראל באמצעות מוזיקה קצבית ועכשווית.

היוזמה לפרויקט הגיעה מבת-שבע טל וצוות 'השם הטוב עושה רק טוב בחתונת הגאולה', שקיבלו על עצמם בהמלצת ובברכת רבנים גדולים להפיץ את המילים 'השם הטוב עושה רק טוב בחתונת הגאולה' לכל בית בישראל. לשם כך פנו אל הזמרת והיוצרת לילך טייב בבקשה לכתוב ולהלחין שיר שיבטא מסר זה.

לילך, שהכירה היטב את כישוריו הקוליים של בעלה אברהם, הציעה שדווקא הוא יבצע את השיר. כך החל מסע של שנה שלמה בו שזרו בני הזוג את המילים והמסר שקיבלו לתוך הפקה מוזיקלית מלאה. עבור אברהם, שאמנם שר בעבר באירועים פרטיים, מדובר במעבר מעולם הכולל והמרצה לקדמת הבמה המוזיקלית.

השיר משלב קצב אנרגטי ועכשווי עם תוכן רוחני עמוק, כאשר המילים 'השם הטוב עושה רק טוב בחתונת הגאולה' חוזרות כמוטיב מרכזי המבטא אמונה ותקווה. ההפקה המוזיקלית, שנבנתה בקפידה לאורך שנה, משקפת את המסירות שהושקעה ביצירה ואת הרצון להביא מסר של גאולה ואחדות לציבור הרחב.

לצד השיר יצא לאור גם וידאו-קליפ בבימויה של טליה אבהר. הקליפ צולם ברחובות ובסמטאות העיר העתיקה בירושלים, ומציג מסע ויזואלי המדגיש אחדות ואהבת ישראל בין כל חלקי העם. הבחירה בעיר העתיקה כרקע לצילומים נועדה להדגיש את הקשר למקום שבו פועם הלב היהודי, ולחזק את מסר החיבור והאחדות שהשיר מעביר.

הפרויקט מצטרף לשורת יצירות חדשות בעולם המוזיקה החסידית, אך בניגוד לסינגלים רבים המתמקדים בביצוע אישי, 'חתונת הגאולה' שם דגש על הקולקטיב ועל הצורך באחדות. העובדה שהמסר מגיע מאברך ותלמיד חכם העושה את הצעד מעולם הלימוד אל עולם המוזיקה, מעניקה לו משנה תוקף.

השיתוף פעולה בין לילך ואברהם טייב מייצר דינמיקה ייחודית: לילך מביאה את הניסיון והמקצועיות כזמרת ויוצרת, ואילו אברהם מוסיף קול חדש ורענן המלווה בעומק ובהבנה של עולם התורה. העבודה המשותפת שלהם, שנמשכה שנה תמימה, משקפת את האמונה העמוקה במסר שהם מבקשים להעביר.

כפי שמסבירים המעורבים בפרויקט, המטרה המרכזית היא להביא את המסר המחזק לכל בית בישראל - מסר המדבר על האמונה שהקב"ה עושה רק טוב, גם כאשר התמונה המלאה אינה גלויה לעינינו.

הסינגל מצטרף לגל של יצירות חדשות המשקפות את רוח התקופה - שירים המחברים בין מסורת לחידוש ובין עומק רוחני לביטוי מוזיקלי עכשווי. כמו פרויקטים נוספים שיצאו לאחרונה, גם 'חתונת הגאולה' מעיד על התחדשות ויצירתיות בעולם המוזיקה החסידית, כאשר דור חדש של יוצרים ומבצעים מביא את המסרים הנצחיים בצורה הפונה ללב הדור הצעיר.