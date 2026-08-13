כשבוע חלף מאז שנותק הקשר עם מלי וליאל יהלומי, אם ובתה מישראל שנעלמו בבירת אוסטריה ווינה. למרות מאמצי החקירה הנרחבים של גורמי האכיפה בישראל ובאוסטריה, טרם נמצא מידע ברור על מקום הימצאן. גורמי הביטחון והחקירה בישראל בודקים מגוון תרחישים אפשריים - החל מאירוע על רקע לאומני, דרך חשד למעורבות פלילית, ועד לאפשרות של היעלמות מרצון.

בערב יום חמישי דיווחו חדשות 13 כי גוברת ההערכה בקרב רשויות החוק באוסטריה שהשתיים כבר אינן נמצאות בשטח המדינה. הערכה זו מרחיבה את החקירה לממד בינלאומי, ומגדילה משמעותית את היקף החיפושים ואת המורכבות העומדת בפני גורמי האכיפה.

מוקדם יותר ביום דיווח אתר אוסטרי כי המוסד הישראלי מעורב בפעולות החקירה והאיתור. השתיים נראו לאחרונה ביום שישי שעבר בווינה, ומאז נותק הקשר עמן באופן מוחלט. בני המשפחה המודאגים, ובהם אחיה של מלי שהגיע במיוחד לאוסטריה כדי ללוות את החיפושים, עומדים בקשר רציף עם הרשויות המקומיות, נציגי משרד החוץ והקהילה היהודית במקום.

אחיה הגדול של האם, רונן יהלומי, מסר לאתר ynet פרטים על נסיבות הנסיעה. לדבריו, מלי בת ה-50 ובתה ליאל יצאו לטיול באירופה שתוכנן כהפתעה מלאה עבור האם, שחגגה ימים ספורים קודם לכן את יום הולדתה. התכנית המקורית כללה שהייה בפראג ובווינה, כאשר כל הסידורים, הטיסות והתחבורה אורגנו על ידי הבת. "הייתה לה עצמאות כלכלית", ציין האח בריאיון, והדגיש כי לאם לא היה זמן להיערך לטיול שתוכנן כהפתעה.

במקביל לפעולות החקירה הנמרצות בישראל, גוברת ההערכה בקרב רשויות החוק באוסטריה כי השתיים כבר אינן נמצאות בתחומי המדינה. הערכה זו מעבירה את החקירה לממד בינלאומי רחב יותר, ומגדילה באופן משמעותי את מרחב החיפושים. העובדה שהשתיים נעלמו ללא עקבות מעיר גדולה כמו ווינה, עם מערכות מעקב מתקדמות, מקשה על גורמי האכיפה ומעלה שאלות רבות.

ממים על מטוס הפתיון האמריקאי בבלי | 13.08.26

פרשת ההיעלמות קיבלה תפנית כאשר החקירה הועברה ליחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. העברת התיק מגיעה לאחר שבימים האחרונים התגבשה בקרב גורמי הביטחון בישראל ההערכה כי ככל הנראה לא מדובר באירוע חטיפה או פגיעה על רקע לאומני. בבוקר יום חמישי פנו חוקרי להב 433 לבית המשפט בבקשה להטיל צו איסור פרסום על החקירה, ובית המשפט נעתר לבקשה. בשלב זה חל איסור מוחלט לפרסם פרטים נוספים על כיווני החקירה הסמויים שנבדקים כעת בישראל.

משפחתן של מלי וליאל יהלומי מסרה בלילה שבין יום רביעי ליום חמישי עדות מפורטת בפני חוקרי להב 433, והעבירה לידי גורמי החקירה את כלל המידע והממצאים המצויים בידיה. בהודעה חריפה שפרסמה המשפחה, הם התייחסו לפרסומים שהופצו בשם גורמים בחטיבת הדוברות של משטרת ישראל. "משפחת יהלומי רואה בחומרה רבה את התדרוכים והפרסומים שהופצו בשעות האחרונות בשם גורמים בחטיבת הדוברות של משטרת ישראל, אשר יוצרים בציבור רושם כאילו כבר התבססה מסקנה ביחס לנסיבות היעלמותן של מלי וליאל", נכתב בהודעה.

על פי דברי המשפחה, חלק מהמידע שפורסם על ידי המשטרה לא הוצג בפניהם כלל, ובידיהם מידע הסותר באופן מהותי חלק מהטענות שעלו בפרסומים. המשפחה הדגישה כי ניתוק הקשר בערב שבת היה פתאומי וחריג, וטענה כי "אין שום בסיס לשלול אירוע על רקע לאומני".

על רקע ההתפתחויות בפרשה, נרשמה ביום חמישי סערה בבורסה בתל אביב. מניית 'בנק ירושלים' - שם עבדה האם מלי - ספגה ירידות שערים חדות במיוחד. בשיא יום המסחר הגיעה הירידה לשיעור חריג של 12.39%, כאשר השמועות סביב הפרשה יצרו סערה בקרב המשקיעים.

בהנהלת הבנק מיהרו לשגר הודעת הרגעה ופרסמו התייחסות רשמית. מבנק ירושלים נמסר בתגובה: "בהמשך לבדיקה שבוצעה, לא נמצא כל ממצא המעיד על פעולות חריגות". מאוחר יותר שיגר הבנק הודעת דואר אלקטרוני ללקוחותיו, שבה הובהר באופן חד-משמעי כי אין כל חשש למעילה בכספי הלקוחות. "כספי הלקוחות בטוחים ומוגנים, ומוחזקים ומנוהלים בהתאם להוראות הדין, לנהלים המחייבים ולמערכות הבקרה של הבנק", נכתב בהודעה.

כוחות הביטחון הישראליים ממשיכים לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות באוסטריה, כאשר כל תרחיש ונסיבותיו נבחנים בכובד ראש. המשפחה ממשיכה לקוות לבשורות טובות ולשובן הבטוח של מלי וליאל.