בחתונה שהתקיימה לפני זמן קצר באולם Lake Terrace, הוצג ביצוע מוזיקלי מיוחד שחיבר את שמחת החתונה עם הכמיהה לירושלים. תזמורתו של שייע קלר ביצעה את הפסוק הנצחי "אם אשכחך ירושלים" על גבי הלחן המוכר והאהוב "טאטע טאטע", שהלחין והפיץ הזמר יעקב שוואקי.

בביצוע לקחו חלק, לצד שייע קלר, הזמרים זאנוויל ויינברגר ושמילי אונגר, בליווי מקהלת ידידים. השילוב המרגש יצר רגע נשגב שבו התמזגו השמחה והזיכרון התמידי של עיר הקודש. הפסוק שנאמר מדי ערב תחת חופות בכל רחבי תבל קיבל כאן ביטוי מוזיקלי חדש באמצעות הלחן המוכר והחביב על רבים.

חיבור הלחן של "טאטע טאטע" למילות "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" אינו שרירותי. הלחן המקורי, שהפך ללהיט בקרב הציבור החרדי והדתי, נושא בחובו תחושת קרבה ושייכות עמוקה. כאשר הוא משמש רקע למילות הפסוק, נוצר מסר חזק על הקשר הנצחי שבין עם ישראל לבין ירושלים.

שייע קלר, המנצח והמעבד המוזיקלי המבוקש, עמד בראש התזמורת והוביל את הביצוע. הזמרים זאנוויל ויינברגר ושמילי אונגר, ששמם הפך למוכר היטב בשמחות ובאירועים, הצטרפו אליו. מקהלת הידידים הוסיפה עומק ווקאלי שהעצים את המסר והרגש.

העיבוד המוזיקלי ששייע קלר הכין שמר על האופי המקורי של הלחן, תוך התאמתו למילים החדשות שחוברו אליו. התזמורת יצרה מסגרת צלילית עשירה שליוותה את הזמרים ואת המקהלה, והדגישה את הרגעים המרגשים של הביצוע. המיקס הסופי בוצע על ידי מנדי פרידמן ותרם לאיכות הצלילית המקצועית.

הביצוע צפוי להיות מבוקש בחתונות ובאירועי שמחה נוספים. השילוב בין שמחת החתונה לבין זכר ירושלים משקף את המסורת היהודית הקדומה - גם בשעת השמחה הגדולה ביותר, הלב נשאר מחובר לעיר הקודש, כפי שנאמר תחת כל חופה: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".