בשעות הבוקר של היום (יום חמישי) זכו מאות מחסידי צאנז קלויזנבורג לקבל את פני מורם ורבם, כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א, שהגיע לארץ הקודש לביקור מרומם שיימשך למעלה משבוע ימים.

הרבי שליט"א התקבל עם ירידתו מן המטוס בנמל התעופה בן גוריון על ידי מכובדי החסידות, בהתרגשות רבה ובחרדת קודש. לאחר מכן התקיים מעמד קבלת פנים מצומצם בטרקלין 'פתאל', במהלכו זכו החסידים לעבור לפני כ"ק מרן שליט"א ולקבל ברכת שלום עליכם.

נקודת השיא של הביקור תתקיים בשבת הקודש, כאשר כ"ק האדמו"ר שליט"א ישבות בעיר הקודש צפת בליווי מאות מחסידיו. לשם כך הוכן מתחם מיוחד שיכיל את החסידים ואת מעמדי הקודש של התפילות והסעודות הטהורות.

במשך ימי השבוע הקרוב צפוי כ"ק מרן שליט"א לבקר בקברי צדיקים ובמקומות קדושים בכל רחבי הארץ, להתפלל לישועת כלל ישראל ולכל אחד ואחד מישראל. כמו כן ישתתף הרבי שליט"א במעמדים מיוחדים לחיזוק מוסדות החסידות בארץ הקודש.