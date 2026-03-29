מעמד אדיר של כבוד התורה נחגג בבורו פארק, עם הכנסת ספר תורה מפואר להיכל המתיבתא של ישיבת צאנז קלויזנבורג | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, נשיא הישיבה, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג | צפו בתיעוד מרהיב ממעמד כתיבת האותיות, הריקודים ברחובה של עיר וסעודת המצווה (חסידים)
מעמד מרומם של כבוד התורה נערך בבורו פארק עם סיום זמן החורף בישיבה קטנה צאנז קלויזנבורג | המעמד, תחת הכותרת "אשריכם תלמידי חכמים", הוקדש לחלוקת פרסי הוקרה לבחורי הישיבה המצטיינים שהשקיעו את מרצם בלימוד התורה לאורך הזמן האחרון | את המעמד פיאר האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, אשר עוקב מקרוב אחר התפתחותם הרוחנית של הבחורים | במהלך הערב עברו המצטיינים לפני האדמו"ר וקיבלו מידיו את הפרסים כאות הערכה על הישגיהם בלימוד | בשיאו של המעמד נשא האדמו"ר דברי חיזוק והדרכה לבחורים לקראת ימי בין הזמנים, תוך שהוא משבח את עמלם ומדגיש את החשיבות של המשך השקידה בתורה בכל עת (עולם הישיבות - חסידים)
צפו בתיעוד ענק ממעמדי הקודש הנשגבים ומראות הוד מחצר הקודש צאנז קלויזנבורג ביומא דפוריא ובשושן פורים • רגעי התעלות בשולחנות הטהורים ובקבלת הקהל בצל הקודש, כשעל הפרק פרקי בדחנות ושימחו את הקהל בראשות הבדחן הנודע הרה"ח אברהם מרדכי מלאך • אורחים נכבדים ומשלחת חסידי חב"ד נצפו בין אלפי החסידים שנהרו להתברך ביום הגדול (חסידים)
רגעים של חרדה עברו על אלפי המשתתפים בחגיגת סיום הרמב"ם העולמית בניו יורק | האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, שכובד לשאת את הדרשה המרכזית, חש ברע והתמוטט על הבימה | לאחר טיפול רפואי מהיר של כוחות ההצלה, התאושש האדמו"ר וחזר למקומו לשמחת החסידים (חסידים)
לצד אלפי חסידי צאנז קלויזנבורג שהשתתפו בטיש ט"ו בשבט של האדמו"ר במרכז החסידות בבורו פארק, השתתף גם גיסו של האדמו"ר, האדמו"ר מצאנז זוועהיל. במהלך השולחן פלפל הרבי בדרוש ואגדה "גג על גג", ולאחר מכן טעם מהפירות וממרקחת האתרוגים מחג הסוכות כמנהג הקודש | בסיום עברו אלפי החסידים לקבלת פירות לברכה (חסידים)
על אף הכפור האמריקאי והשלג ברחובות העיר, אלפים נוהרים מדי ערב לחזות בנועם זיו עבודתו של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, שמדליק נרות חנוכה בהיכל בית מדרשו הגדול בלב בורו פארק | בסיום המעמד נושא הרבי דברות קודש, ובהמשך מקיים את מנהג ישראל תורה כשהוא מסובב בסביבון ע"פ תורת הסוד | לאחר המעמד זוכים כל הקהל לעבור ולהתברך | צפו בתיעוד מהלילות הראשונים של חנוכה בצל הקודש (חסידים)
תושבי בורו פארק שפשפו השבוע עיניהם בתמיהה, כאשר בעיצומו של יום חול, נצפה האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, כשהוא מהלך ברחובה של עיר ללא הודעה מוקדמת. עד מהרה נודע, כי האדמו"ר יצא לסיור מיוחד במתחם הבנייה החדש של מוסדותיו הקדושים, השוכן ממול לבית מדרשו הגדול בשכונה | כשהגיע האדמו"ר למקום, נכנס לסיור מעמיק, כשהוא מתעניין בפרטי ההתקדמות ובחזון הבניה העתידית | לסיור הצטרפו ראשי הנהלת המוסדות, אשר הציגו בפני האדמו"ר את שלבי הבנייה (חסידים)
התרגשות בקרב חסידי צאנז קלויזנבורג בבורו פארק, עם חנוכתו ברוב פאר והדר של בניין המתיבתא במרכז החסידות| הבניין המפואר כולל היכל לימוד, ספרייה עשירה וחדרי שיעורים. הבנייה הושלמה במהירות שיא של שלושה חודשים בלבד | צפו בתיעוד מתחילת הבנייה, ועד לחנוכתה בראשית השנה עם תחילת זמן החורף (חסידים - עולם הישיבות)
דינר מיוחד נערך במונסי לטובת מוסדות החינוך לבנות של חסידות צאנז קלויזנבורג | במרכז המעמד, הופיע האדמו"ר בהדרו, ונשא דברי קודש בפני הנגידים. לאחר דברות הקודש, זכו התורמים הנכבדים שהשתתפו בדינר לעבור בזה אחר זה בפני הקודש, לקבלת ברכה אישית מהאדמו"ר, וכן תשורה נאה יוקרתית - כלי מהודר עשוי כסף טהור המיועד לדבש, לקראת חודש תשרי (חסידים)
אלפי חסידי צאנז קלויזנבורג התאספו ביום ראשון של סליחות לאמירת הסליחות בצל האדמו"ר במרכז החסידות בבורו פארק | בין ההמונים שנהרו נצפה גיסו של האדמו"ר, האדמו"ר מצאנז זוועהיל | לפני אמירת 'שמע קולנו' עורר האדמו"ר את הקהל בדברי התעוררות כנהוג (חסידים)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג הגיע לביקור היסטורי במחנה הקיץ בוודבורן שבהרי הקאנטרי לאחר היעדרות של שש שנים | הרבי ערך תפילות ואת השולחנות הטהורים בהשתתפות החסידים | האדמו"ר צפוי לשהות במחנה בשבועות הקרובים (חסידים)
ספון בחדרו התבודד האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג עם קונו בקריאת מגילת איכה, ואמירת הקינות בבוקר יום הצום של תשעה באב | פרחי החסידים שהתאספו במעונו זכו לחזות בפני הקודש, בעת שפתח את הדלת לברך על נר הבדלה במוצאי שב"ק, ובעת יציאתו לקריאת התורה ביום הצום | הצצה למעון הקודש (חסידים)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג פיאר את הבר מצווה לנין אביו, הרה"ק מצאנז קלויזנבורג זי"ע, חתן המצוות בן להרה"ג ר' הערשל ווייס ונכד להגה"צ רבי בעריל וייס, גאב"ד קרית צאנז ירושלים | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, ובשיאו אמר חתן המצות 'פשעטיל' גג על גג כפי מנהג בית צאנז (חסידים)
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג פיאר בראש את מעמד 'הכנסת ספר תורה' שנכתב והוכנס ע"י גיסו הגה"צ אב"ד לינז ווילאמסבורג, אל היכל בית המדרש הגדול 'צאנז קלויזנבורג' במונסי | האדמו"ר השתתף במעמד מריישא ועד גמירא, מתוך ריקודים של מצווה בלהבת אש קודש (חסידים)
אלפי חסידי צאנז קלויזנברג שהו במהלך השבת בצל קודשו של האדמו"ר, לרגל הילולא קדישא של האדמו"ר זי"ע | בצאת השבת חילק האדמו"ר תעודות הצטיינות לבחורים שנבחנו על אלפי דפי גמרא, בנוכחות אלפים שחזו במעמד האדיר (חסידים)
לקראת ימי הקיץ הבאים עלינו לטובה, נשא האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג משא קודש לפני מאות בחורי ישיבות צאנז קלויזנבורג בארה"ב שהתאספו בהיכל ביהמ"ד הגדול במרכז החסידות בבורו פארק | בסיום משא הקודש זכו כלל הבחורים לעבור מול פני הקודש ולהתברך (חסידים - ישיבות)
בחצה"ק צאנז זוועהיל ביוניון סיטי נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי הכלה, בתו של האדמו"ר מצאנז זוועהיל, עם החתן מורנו יעקב שליסל, שזכה לשמש את חמיו - מורו ורבו, וגם לסיים ולהיבחן על כל הש"ס בעל פה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, ערך האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג את השולחן הטהור לרגל ל"ג בעומר | במהלך הטיש פילפל האדמו"ר בדרוש ואגדה, כשהוא משלב גג על גג, מתורת הנסתר ותורת הנגלה יחדיו במשנת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | בסיום הטיש ירה הרבי חץ וקשת לעיני קהל עם ועדה כנהוג (חסידים)
בבית מדרשו שבביתו נאווה קודש בבורו פארק, ערך האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, את השלחה"ט לרגל 'פסח שני' | החסידים שהסבו סביב השולחן זכו לשעה של קורת רוח בצילו של האדמו"ר שהרחיב במאמרים ובדברי חסידות ברום מעלת היום הגדול (חסידים)