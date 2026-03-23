בסיום הזמן עטרת בחורים | האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג חילק פרסים למצטייני הישיבה בבורו פארק מעמד מרומם של כבוד התורה נערך בבורו פארק עם סיום זמן החורף בישיבה קטנה צאנז קלויזנבורג | המעמד, תחת הכותרת "אשריכם תלמידי חכמים", הוקדש לחלוקת פרסי הוקרה לבחורי הישיבה המצטיינים שהשקיעו את מרצם בלימוד התורה לאורך הזמן האחרון | את המעמד פיאר האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, אשר עוקב מקרוב אחר התפתחותם הרוחנית של הבחורים | במהלך הערב עברו המצטיינים לפני האדמו"ר וקיבלו מידיו את הפרסים כאות הערכה על הישגיהם בלימוד | בשיאו של המעמד נשא האדמו"ר דברי חיזוק והדרכה לבחורים לקראת ימי בין הזמנים, תוך שהוא משבח את עמלם ומדגיש את החשיבות של המשך השקידה בתורה בכל עת (עולם הישיבות - חסידים)

חר חיים רוזנבוים בבלי | ה' בניסן | 23.03.26