מעמד מרומם של כבוד התורה נערך בבורו פארק עם סיום זמן החורף בישיבה קטנה צאנז קלויזנבורג | המעמד, תחת הכותרת "אשריכם תלמידי חכמים", הוקדש לחלוקת פרסי הוקרה לבחורי הישיבה המצטיינים שהשקיעו את מרצם בלימוד התורה לאורך הזמן האחרון | את המעמד פיאר האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, אשר עוקב מקרוב אחר התפתחותם הרוחנית של הבחורים | במהלך הערב עברו המצטיינים לפני האדמו"ר וקיבלו מידיו את הפרסים כאות הערכה על הישגיהם בלימוד | בשיאו של המעמד נשא האדמו"ר דברי חיזוק והדרכה לבחורים לקראת ימי בין הזמנים, תוך שהוא משבח את עמלם ומדגיש את החשיבות של המשך השקידה בתורה בכל עת (עולם הישיבות - חסידים)
מעמד נכבד חלוקת פרסים ותעודות לתלמידים מצטיינים בתלמוד תורה סאטמר ירושלים, שנבחנו על עשרות דפי גמרא, ועשרות פרקים משניות | במהלך המסיבה נשמעו דרשות מפי הרבנים הגאונים ובראשם דומ"ץ הקהילה הגה"צ ר' משה טייטלבוים שאף חילק את התעודות למצטיינים (חרדים)
בישיבה קטנה 'יטב לב' סאטמר בירושלים נערך מעמד סיום מסכת גיטין בשילוב חלוקת תעודות ופרסים למצטיינים | בסיום המעמד פצחו הבחורים בריקודי שמחה עם הריקוד המסורתי של הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, לאות אחדות והתלהבות בעבודת ה' | צפו בתיעוד שמגיש הצלם שמואל דריי (חסידים - עולם הישיבות)
בהיכל ישיבת ברסלב המעטירה בעיר בית שמש נחוגה ברוב פאר והדר מסיבה מיוחדת לכבוד גומרה של תורה, בסיומי מסכתות סוכה ומכות | במעמד האדיר נשא דברים המקובל הגה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ, שאף יצא במחול נלהב עם כלל תלמידי הישיבה בסיום המאורע הנהדר | בתוך כך, הבחורים מתכוננים בימים אלו בסילודין לקראת המסע השנתי אל העיר אומן, לשהות סמוך ונראה לציון מורם ורבם הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (עולם הישיבות)
גדול היה המעמד לכבודה של תורה, עת התאספו כלל ילדי תלמוד תורה 'תורה ויראה' בירושלים למעמד אדיר של סיום עשרים ושלוש אלף דפי גמרא | הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין שפיאר את המעמד בהופעתו הכבודה, פצח במחול לפני התלמידים ברוב התרגשות | צפו בתיעוד (חרדים)
ציבור ענק של בני תורה, אברכים, רבנים ואוהבי תורה התכנסו במוצאי שבת האחרון, לאירוע מרגש באשדוד. המעמד, שסימן את סיום 'בין הזמנים', כלל מלווה מלכה חגיגית בראשות הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף | צפו בתיעוד ענק מהמעמד (חרדים)
לרגל סיום הזמן נערך בהיכל ישיבת מודז'יץ המעטירה בעיר התורה והחסידות בני ברק, מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים יקרי ערך לתלמידים שהתמידו בלימודם במהלך השנה החולפת | את המעמד פיאר האדמו"ר בהופעתו הכבודה, ולאחר שנשא אמרות קודש, העניק את הפרסים לתלמידיו - השיא היה כאשר קבוצת תלמידים זכתה לקבל ש"ס מהודר כאות הוקרה על עמלם הרב (עולם הישיבות)
מעמד חגיגי התקיים בחסידות תולדות אהרן לכבוד בחורי הישיבות הקטנות, בהשתתפות ראשי ישיבות ורבני העדה החרדית | במהלך האירוע נערך סיום מסכתות וחלוקת פרסים | בסיום הערב ערך המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, התוועדות חסידית עד אור הבוקר | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
בעיה"ק ירושלים נחגגה ברוב פאר והדר מעמד חלוקת פרסים לנבחני דפי גמרא ופרקי משניות בע"פ שע"י מפעל הבחינות "ברינה יקצרו" של ת"ת 'חיי עולם' בירושלים | במעמד השתתפו ההורים הנרגשים לצד רבני הקהילה וחשובי הקהל (חרדים)
במעמד מרגש שנערך בהיכל ישיבת 'שבט הלוי - חכמי לובלין', סיימו קבוצת תלמידים הלכות ברכת הפירות | במעמד הופיע נשיא הישיבה, האדמו"ר משבט הלוי, שנשא את המשא המרכזי ובהמשך חילק תעודות הצטיינות לכלל תלמידיו (ישיבות)
מעמד נרגש ומרומם של סיום סדרי 'מועד' ו'נזקין' נערך בתלמוד תורה "תשב"ר הרב", ברכסים, בהשתתפות רבנים, מחנכים, הורי התלמידים והמוני מתושבי המקום | המעמד נערך תחת כיפת השמים, בחצר ה'תלמוד תורה', במהלכו קיבלו ילדי החמד פרסים יקרי ערך כהוקרה על עמלם הרב (חרדים)
אלפי חסידי צאנז קלויזנברג שהו במהלך השבת בצל קודשו של האדמו"ר, לרגל הילולא קדישא של האדמו"ר זי"ע | בצאת השבת חילק האדמו"ר תעודות הצטיינות לבחורים שנבחנו על אלפי דפי גמרא, בנוכחות אלפים שחזו במעמד האדיר (חסידים)
בהיכל ישיבת 'צמח צדיק', דחסידי ויז'ניץ באשדוד, נערך מעמד כבוד התורה 'יקרא דאורייתא', למצטייני הישיבה| את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה הרה"צ רבי יצחק ישעי' הגר, בנו האמצעי של האדמו"ר מויז'ניץ (חסידים - ישיבות)
ב'תלמוד תורה' הכלל חסידי 'בעל שם טוב' בפתח תקווה, התקיים השבוע מעמד 'חלוקת פרסים' ותעודות הצטיינות לתלמידים היקרים על יגיעתם בתורה הק', במהלך חודשי החורף, ועמידתם בכור המבחן אצל גדולי הרבנים ברוב הצלחה | במעמד נטלו חלק רבני העיר פתח תקווה, וחלקם אף נשאו דברי ברכה ואגדה לכבודה של תורה ולומדיה (חרדים)