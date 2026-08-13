בבלי
הנהגה של ענוה והידור כבוד

האדמו"רים ויתרו על מקום הכבוד לגיסם

בסעודת ההילולא של זקנם, בעל ה'נועם אליעזר' זיע"א, הושיבו האחים האדמו"רים מסקולען לייקווד וירושלים את גיסם הגדול, הרה"ץ רבי דב שטרן אב"ד סקולען בני ברק, במרכז השולחן • מחזה של ענוה והידור כבוד התורה

הילולא קדישא בסקולען
הילולא קדישא בסקולען| צילום: צילום: שוקי לרר

יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר בעל ה'נועם אליעזר' מסקולען זיע"א צוין השבוע בחצרות הקודש של בית סקולען בהשתתפות שני נכדיו, האדמו"רים שליט"א.

האדמו"ר מסקולען לייקווד שליט"א, השוהה בימים אלו בביקור בארץ הקודש, הגיע לבית המדרש סקולען בירושלים תובב"א, שם ערך את סעודת ההילולא יחד עם אחיו, האדמו"ר מסקולען ירושלים שליט"א.

במהלך הסעודה התגלתה הנהגה מיוחדת של ענוה והידור כבוד: שני האדמו"רים האחים שליט"א ויתרו על מקום הכבוד המרכזי בראש השולחן, והושיבו במקומם את גיסם הגדול, הרה"צ רבי דב שטרן שליט"א, אב"ד סקולען בני ברק וחתנו של האדמו"ר בעל ה'נועם אליעזר' זיע"א.

שני האדמו"רים שליט"א התעקשו בענוה רבה למחול על כבודם, והתיישבו לצדי גיסם כשהוא יושב במרכז, וכך ערכו את הטיש המשותף לכבוד ההילולא.

הנהגה זו משקפת את דברי המשנה: "גְּדוֹלָה הִיא הָעֲנָוָה, שֶׁאֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מוֹרִישׁ אֶת הָעוֹלָם הַבָּא אֶלָּא לַעֲנָוִים".

הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בסקולען (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר