יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר בעל ה'נועם אליעזר' מסקולען זיע"א צוין השבוע בחצרות הקודש של בית סקולען בהשתתפות שני נכדיו, האדמו"רים שליט"א.

האדמו"ר מסקולען לייקווד שליט"א, השוהה בימים אלו בביקור בארץ הקודש, הגיע לבית המדרש סקולען בירושלים תובב"א, שם ערך את סעודת ההילולא יחד עם אחיו, האדמו"ר מסקולען ירושלים שליט"א.

במהלך הסעודה התגלתה הנהגה מיוחדת של ענוה והידור כבוד: שני האדמו"רים האחים שליט"א ויתרו על מקום הכבוד המרכזי בראש השולחן, והושיבו במקומם את גיסם הגדול, הרה"צ רבי דב שטרן שליט"א, אב"ד סקולען בני ברק וחתנו של האדמו"ר בעל ה'נועם אליעזר' זיע"א.

שני האדמו"רים שליט"א התעקשו בענוה רבה למחול על כבודם, והתיישבו לצדי גיסם כשהוא יושב במרכז, וכך ערכו את הטיש המשותף לכבוד ההילולא.

הנהגה זו משקפת את דברי המשנה: "גְּדוֹלָה הִיא הָעֲנָוָה, שֶׁאֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מוֹרִישׁ אֶת הָעוֹלָם הַבָּא אֶלָּא לַעֲנָוִים".