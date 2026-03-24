האדמו"ר מסקולען ירושלים הגיע אתמול למעמד אפיית מצות המצווה בנתניה • בתום האפייה, פנה הרבי לביקור מרגש במעונו של זקן החסידים הרה"ח ר' אהרן קליינמן • בחדר הקטן במושב הזקנים בקריית צאנז פצח הרבי בניגוני החצר העתיקים והאציל מברכותיו לחסיד שהיה שרוי בהתרגשות • צפו בתיעוד (חסידים)
מאות אברכים צעירים מרמה ד' התכנסו השבוע בביהמ"ד הגדול של חסידות ספינקא להאזין למשא המרכזי של האדמו"ר מסקולען לרגל סיום ימי השובבי"מ • היוזמה הברוכה של ארגון 'ורוממתנו' שע"י חצה"ק ספינקא שמביאה את אור החסידות לשכונות החדשות • סיקור וגלריה (חסידים)
האדמו"ר מישועות יעקב סקולען, ששהה לראשונה השבוע בארה"ק מאז עלותו על כס ההנהגה, לקראת שמחת נישואי בנו, ביקר בהיכלם של אדמו"רי ורבני ירושלים | צפו בתיעוד ממעמד קבלת פנים בבית מדרשו של דודו האדמו"ר מסקולען ירושלים, ביקור מרומם אצל הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ואצל דודו האדמו"ר מקרעטשניף י-ם (חסידים)
המוני תושבי ירושלים השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה לביהמ"ד סקולען שבבניין ת"ת ויז'ניץ בעיר | בראש החוגגים נצפה האדמו"ר מסקולען שפיזז בעוז "טפחיים מעל אדמת חולין" | צפו בתיעוד מהריקודים הסוערים ברחובות ירושלים ומתוך היכל בית המדרש (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נהרו אמש - במוצאי ליל ראשון של חג, לשוש ולשמוח בשמחת בית השואבה שערך האדמו"ר מסקולען ירושלים בסוכה הגדולה בחצר בית מדרשו בעיה"ק ירושלים | במשך שעות נעלות התרוממו בזמירות שירות ותשבחות עם מיטב ניגוני בית סקולען, כשהאדמו"ר מנצח בעוז על מלאכת השירה והזימרה (חסידים)
אלפי חסידי ואוהדי בית סקולען ירושלים השתתפו בסעודת ההודאה השנתית, לציון הצלת אדמו"רי החסידות בשנות קדם מגיא צלמוות • האירוע התקיים בהיכל הגדול של חסידות ויז'ניץ בבני ברק, בראשות האדמו"ר מסקולען ירושלים (חסידים)
סעודת הילולא קדישא לזכר הרה"ק המפורסם פועל ישועות בקרב הארץ רבי אלעזר מריישא זיע"א בשילוב קריאת שם התלמוד תורה לשמו ולזכרו תולדות אלעזר על טהרת הקודש בעיה"ק ירושלים| במעמד השתתפו אדמו"רים ורבנים רומי מעלה (חסידים)
ברוב פאר והדר נחוגה מעמד ה'חומש סעודה' לילדי תלמוד תורה ויז'ניץ בבית שמש, בהשתתפות הורי וזקני התלמידים, והאדמו"רים מסקולען י-ם, לעלוב י-ם, ועוד | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבות ויז'ניץ בארה"ק, שהביא את ברכת קודשו של גיסו, האדמו"ר מויז'ניץ למעמד (חסידים)
אמש (רביעי) התקיים מעמד הכרת הטוב לתומכי המשפחות הנצרכות בקהילות 'טהרת הקודש', החונים תחת דגלה של 'העדה החרדית' בעיר הקודש ירושלים. המעמד התקיים בשילוב קבלת פנים לאורחים החשובים הנדיבים שהגיעו מארה"ב (חרדים)
בשמחה ובצהלה נחוגה ברוב פאר והדר שמחת הבר מצווה לנכדו בכורו של האדמו"ר מסקולען ירושלים | מדובר בהתרגשות בחסידות, שכן חתן המצוות הינו נינו הבכור של הגה"צ רבי דב שטרן אב"ד סקולען בב"ב, ונכדו הראשון של האדמו"ר | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל רב (חסידים)
האדמו"ר מסקולען ירושלים אפה את המצות במאפיית מצות בקריית צאנז בנתניה לקראת חג הפסח | הרבי עקב מקרוב אחר עבודת האפייה והעניק ברכות לתושבים שהתאספו במקום | בהמשך התפלל תפילת מנחה ומעריב וערך טיש לחיים בבית אחד מזקני החסידים בהשתתפות בן האדמו"ר מצאנז (חסידים)
במלאת שש שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מסקולען זצ"ל, ערך בנו האדמו"ר מסקולען ירושלים את השולחן הטהור לכבוד ההילולא קדישא | בסעודה הסבו כל החסידים סביב שולחנות ערוכים כל טוב, והאדמו"ר נשא דברים במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו ב'אהבת ישראל' תמידית (חסידים)
האדמו"ר מסקולען ירושלים שהה בשבת האחרונה בעיר בית שמש, וערך את התפילות והשולחנות הטהורים בביהמ"ד ויז'ניץ בית שמש בעיר | בצאת השבת ערך הרבי סעודת 'מלווה מלכה' בכלי זמר הלל ושיר כמיטב מסורת בית סקולען (חסידים)
לרגל ימי השובבי"ם מסר האדמו"ר מסקולען שיעור בקדושת הבית היהודי, בביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | במהלך השיחה התייחס האדמו"ר לטקס השבעתו של הנשיא טראמפ, והתבטא לפני האלפים 'אל תקנאו בו כלל וכלל, הוא לא טעם מעודו את התאווה של הדלקת נרות חנוכה ונטילת לולב' (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מקסולען ירושלים, במעון הנופש של האדמו"ר מויז'ניץ, השוהה למנוחה בעיר נתניה | במהלך הביקור שר הרבי מסקולען לפני הרבי מויז'ניץ ניגון עתיק מאביו האדמו"ר זצ"ל וכן העניק לו ספר מדברי תורתו של אביו | צפו בתיעוד (חסידים)