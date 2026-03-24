בבלי
וּבְמוֹשַׁב זְקֵנִים יְהַלְלוּהוּ

התרגשות במושב הזקנים: הרבי מסקולען הגיע מהמאפייה לביקור אצל חסידו הישיש

האדמו"ר מסקולען ירושלים הגיע אתמול למעמד אפיית מצות המצווה בנתניה • בתום האפייה, פנה הרבי לביקור מרגש במעונו של זקן החסידים הרה"ח ר' אהרן קליינמן • בחדר הקטן במושב הזקנים בקריית צאנז פצח הרבי בניגוני החצר העתיקים והאציל מברכותיו לחסיד שהיה שרוי בהתרגשות • צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מסקולען ירושלים בביקור אצל הרה"ח ר' אהרן קליינמן (צילום: דוד וייספיש)

האדמו"ר מסקולען ירושלים הגיע אמש למאפיית המצות בקריית צאנז בנתניה, כדי לאפות את המצות לקראת חג הפסח הבעל"ט. האדמו"ר פיקח מקרוב על כל שלבי האפייה בהידור, ובסיום הפריש חלה כנהוג והאציל מברכותיו לכלל העובדים והמסייעים בעבודת הקודש.

לאחר סיום האפייה פנה האדמו"ר לבקר את אחד מזקני וחשובי חסידי סקולען, הרה"ח ר' אהרן קליינמן, השוהה במושב הזקנים שבקריה.

ר' אהרן, מדמויות ההוד של החסידות, התרגש עד דמעות בראותו את רבו מגיע במיוחד לבקרו במעונו. האדמו"ר החל לשורר יחד עם החסיד הישיש מניגוני החג והערגה המפורסמים של חצר הקודש סקולען, ניגונים שהחזיקו את עם ישראל גם בימים קשים.

בסיום הביקור המרגש, האציל האדמו"ר מברכותיו על החסיד הישיש, איחל לו בריאות איתנה ושיזכה לחגוג את חג המצות מתוך שמחה והרחבת הדעת.

האדמו"ר מסקולען ירושלים באפיית מצות (צילום: דוד וייספיש)
הרה"ח ר' אהרן קליינמן (צילום: דוד וייספיש)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר