האדמו"ר מסקולען ירושלים הגיע אמש למאפיית המצות בקריית צאנז בנתניה, כדי לאפות את המצות לקראת חג הפסח הבעל"ט. האדמו"ר פיקח מקרוב על כל שלבי האפייה בהידור, ובסיום הפריש חלה כנהוג והאציל מברכותיו לכלל העובדים והמסייעים בעבודת הקודש.

לאחר סיום האפייה פנה האדמו"ר לבקר את אחד מזקני וחשובי חסידי סקולען, הרה"ח ר' אהרן קליינמן, השוהה במושב הזקנים שבקריה.

ר' אהרן, מדמויות ההוד של החסידות, התרגש עד דמעות בראותו את רבו מגיע במיוחד לבקרו במעונו. האדמו"ר החל לשורר יחד עם החסיד הישיש מניגוני החג והערגה המפורסמים של חצר הקודש סקולען, ניגונים שהחזיקו את עם ישראל גם בימים קשים.

בסיום הביקור המרגש, האציל האדמו"ר מברכותיו על החסיד הישיש, איחל לו בריאות איתנה ושיזכה לחגוג את חג המצות מתוך שמחה והרחבת הדעת.