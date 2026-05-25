טראמפ: האורניום יועבר לארה"ב או יושמד במקום בפיקוח בינלאומי

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע הלילה (שני) על תוכנית מפורטת להתמודדות עם מלאי האורניום המועשר של איראן. על פי ההצעה האמריקאית, החומר הגרעיני יועבר באופן מיידי לארצות הברית לצורך השמדה, או לחלופין, בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן, יושמד במקום שבו הוא נמצא או באתר אחר שיוסכם עליו.

טירוף בעיניים: מוסלמי תועד מחריב באישון לילה חנות בייגל ישראלית יוסי נכטיגל | 23:00

טראמפ הדגיש כי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), או גוף מקביל לה, תשמש עדה לתהליך ולאירוע ההשמדה. ההודעה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן נקלע להאטה משמעותית בימים האחרונים.

על פי הערכות מודיעין מערביות, איראן מחזיקה כיום במלאי של כ-400 קילוגרם אורניום מועשר לרמה של 90%, רובו מאוחסן בקומפלקס המנהרות התת-קרקעי באספהאן. מדובר בכמות המספיקה לייצור חומר בדרגת נשק עבור מספר מתקני נפץ גרעיניים, על פי נתוני הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.