בבלי
הצעה אמריקאית

טראמפ: האורניום יועבר לארה"ב או יושמד במקום בפיקוח בינלאומי

הנשיא האמריקני הציג תוכנית להעברת האורניום המועשר לארה"ב או השמדתו באיראן • הצעה לשיתוף פעולה עם טהרן תחת פיקוח הסבא"א | על רקע המשא ומתן התקוע (בעולם)

כור גרעיני (צילום אילוסטרציה: Roland Zumbühl ויקיפדיה)

הנשיא האמריקני הודיע הלילה (שני) על תוכנית מפורטת להתמודדות עם מלאי האורניום המועשר של איראן. על פי ההצעה האמריקאית, החומר הגרעיני יועבר באופן מיידי לארצות הברית לצורך השמדה, או לחלופין, בתיאום ובשיתוף פעולה עם , יושמד במקום שבו הוא נמצא או באתר אחר שיוסכם עליו.

טראמפ הדגיש כי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), או גוף מקביל לה, תשמש עדה לתהליך ולאירוע ההשמדה. ההודעה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן נקלע להאטה משמעותית בימים האחרונים.

על פי הערכות מודיעין מערביות, איראן מחזיקה כיום במלאי של כ-400 קילוגרם אורניום מועשר לרמה של 90%, רובו מאוחסן בקומפלקס המנהרות התת-קרקעי באספהאן. מדובר בכמות המספיקה לייצור חומר בדרגת נשק עבור מספר מתקני נפץ גרעיניים, על פי נתוני הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

