בבלי
מתיחות ביטחונית בגבול

לימודים במרחב מוגן: שינוי דרמטי בהנחיות צה"ל בצל ההסלמה בצפון

דיווחים על החמרת הנחיות ההתגוננות ביישובי הצפון, צמצום כוחות בדרום לבנון וגיבוי אמריקאי להסלמה | ההסלמה בצפון נמשכת (צבא וביטחון)

רחפן נפץ של חיזבאללה בגבול לבנון (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

על רקע הערכת מצב ביטחונית עדכנית בצל ההסלמה מול לבנון, בצה"ל הודיעו הערב (שני) על החמרה בהנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות.

לפי הודעת פיקוד העורף, הוחלט לצמצם משמעותית את היקף ההתקהלויות באזור, כך שבמבנה סגור תתאפשר התקהלות של עד 200 בני אדם בלבד במקום 600 עד כה, ובשטח פתוח תותר התקהלות של עד 50 איש במקום 200.

בנוסף, בכ-43 יישובים הסמוכים לגדר הגבול תוחמר גם הפעילות במערכת החינוך, כך שהלימודים יתקיימו רק בסמוך למרחב מוגן תקני או בתוכו, ולא במבנים רגילים כפי שהיה עד כה. עוד נמסר כי לא יופעלו הסעות תלמידים, למעט עבור תלמידי החינוך המיוחד.

: "נגביר את המכות"

במקביל פורסם ב'חדשות 12' כי צה"ל הציג תוכנית פעולה מסודרת בלבנון, כולל בבירות. הצבא החל לרדד ולצמצם את כוחותיו בדרום לבנון, כדי למנוע סיכון של חיילים ולהתמודד עם איום הרחפנים באזור.

בתוך כך, צה"ל פתח הלילה בגל תקיפות בלבנון, שהוביל בין היתר לבריחה המונית מרובע הדאחייה בביירות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע מוקדם יותר כי ישראל מתכננת להגביר את הלחץ הצבאי אל מול ארגון הטרור . "אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר", הבהיר נתניהו. הוא הוסיף כי יש צוות מיוחד שעובד לפתור את בעיית הרחפנים, וסיכם: "אנחנו נכה אותם שוק על ירך".

החלטה אסטרטגית בגיבוי אמריקאי

על פי תדרוכים מגורמים בכירים במערכת הביטחון, ישראל קיבלה גיבוי מארצות הברית לחזור ולתקוף באופן משמעותי בלבנון. ההחלטה הגיעה על רקע גל הטרור הבלתי פוסק של רחפני הנפץ מלבנון.

בכיר אמריקני מסר לאל ג'זירה כי "חיזבאללה התעלם שוב ושוב מהבקשות להפסיק את הירי נגד ישראל, כולל האזהרה האחרונה. ולכן, זכותה של ישראל להגיב על כך - ממשל זה לא ממשל ביידן".

