על רקע הערכת מצב ביטחונית עדכנית בצל ההסלמה מול לבנון, בצה"ל הודיעו הערב (שני) על החמרה בהנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות.

לפי הודעת פיקוד העורף, הוחלט לצמצם משמעותית את היקף ההתקהלויות באזור, כך שבמבנה סגור תתאפשר התקהלות של עד 200 בני אדם בלבד במקום 600 עד כה, ובשטח פתוח תותר התקהלות של עד 50 איש במקום 200.

בנוסף, בכ-43 יישובים הסמוכים לגדר הגבול תוחמר גם הפעילות במערכת החינוך, כך שהלימודים יתקיימו רק בסמוך למרחב מוגן תקני או בתוכו, ולא במבנים רגילים כפי שהיה עד כה. עוד נמסר כי לא יופעלו הסעות תלמידים, למעט עבור תלמידי החינוך המיוחד.

נתניהו: "נגביר את המכות"

במקביל פורסם ב'חדשות 12' כי צה"ל הציג תוכנית פעולה מסודרת בלבנון, כולל בבירות. הצבא החל לרדד ולצמצם את כוחותיו בדרום לבנון, כדי למנוע סיכון של חיילים ולהתמודד עם איום הרחפנים באזור.

בתוך כך, צה"ל פתח הלילה בגל תקיפות בלבנון, שהוביל בין היתר לבריחה המונית מרובע הדאחייה בביירות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע מוקדם יותר כי ישראל מתכננת להגביר את הלחץ הצבאי אל מול ארגון הטרור חיזבאללה. "אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר", הבהיר נתניהו. הוא הוסיף כי יש צוות מיוחד שעובד לפתור את בעיית הרחפנים, וסיכם: "אנחנו נכה אותם שוק על ירך".