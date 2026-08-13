המוזיקאי והמלחין יוסי פאריינטי, בעל התפילה מעיר התורה גייטסהד שבאנגליה, משיק השבוע סינגל חדש לקראת ימי הדין - 'קדשנו'. הסינגל מעניק ביטוי מוזיקלי מרגש למילות התפילה המוכרות 'קדשנו במצותיך, תן חלקנו בתורתך... וטהר לבנו', המתאימות במיוחד לימי ההכנה לקראת ראש השנה ויום הכיפור.

פאריינטי, שהלחין לאורך השנים ניגונים רבים אך נמנע מלפרסמם, בחר כעת לשתף את הציבור בלחן זה. הניגון נולד מחדש דווקא בחג מתן תורה - תזמון המעיד על הקשר העמוק שבין היצירה המוזיקלית לבין המסר הרוחני שהיא נושאת. השחרור בתקופה זו נובע מרצון עמוק לחבר את עם ישראל בתפילה משותפת בתקופה מורכבת זו.

מילות התפילה - 'קדשנו במצותיך, תן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, שמחנו בישועתך, וטהר לבנו לעבדך באמת' - המוכרות לכל מתפלל מתפילות השבת והחגים, מקבלות כעת מסגרת צלילית חדשה. הלחן מדגיש את עומק הבקשה: קדושה, חלק בתורה, שמחה בישועה וטוהר הלב.

ההפקה המוזיקלית עומדת בראשות יענקי כהן, מפיק מבוקש בעולם המוזיקה החסידית, שאחראי גם על העיבוד. כהן יצר מעטפת צלילית עשירה ומקצועית המכבדת את המסורת תוך מתן פנים חדשות. העיבוד המוזיקלי ביצע פאריינטי בעצמו, והוא משלב אלמנטים מסורתיים עם סאונד עכשווי. המיקס והאולפן בוצעו על ידי כהן, בשיתוף טכנאי ההקלטה שלומי שטיין ונתנאל גדי.

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הליווי המוזיקלי מוסיף עומק לסינגל: על הפסנתר מנגן אחיה אשר כהן אלורו, המוסיף רגש ועדינות מיוחדים, ועל הגיטרות מנגן נועם בורג (חרגול), הידוע ביכולתו ליצור אווירה מיוחדת. השילוב בין כלי הנגינה יוצר חוויית האזנה המחברת בין המסורת לבין הפקה מודרנית ומקצועית.

הקליפ המלווה עבר עריכה על ידי מירי טננולד, שיצרה חוויה ויזואלית משלימה למסר המוזיקלי. עיצוב העטיפה בוצע על ידי GRAPHIC - NADAV. כל אלמנט בפרויקט - מהלחן דרך ההפקה ועד לעיצוב הגרפי - נבחר בקפידה להעביר את המסר המרכזי: תפילה אמיתית מעומק הלב.

פאריינטי, שנמנע לאורך השנים מלפרסם את ניגוניו, פותח כעת צוהר לעולמו המוזיקלי. הבחירה להתחיל דווקא עם 'קדשנו' מעידה על ההבנה שיש זמנים שבהם המוזיקה צריכה לצאת מהפרטי אל הציבורי. בתקופה שבה עולם התורה זקוק לחיזוק ולאחדות, מגיע הסינגל ככלי לתפילה ולהתעלות.