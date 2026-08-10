בתזמון מדויק לקראת כניסת חודש אלול, משיק הזמר החסידי לייזר ברוק יצירה מיוחדת: הכרזת חודש אלול בנוסח 'המלך' המסורתי, כשהיא משולבת בניגון 'אדון הסליחות' המוכר והאהוב. מדובר בפרויקט שנועד להכין את הלב לקראת ימי הרחמים והסליחות ולהכניס את המאזינים לאווירה הרוחנית של הימים הנוראים.

ברוק מסביר את העומק שביצירה: "צדיקים וגדולי עולם היו רוטטים מאימת ימי הדין הממשמשים ובאים, קולם היה נשנק מבכי בשעת הכרזת חודש אלול". מטרת הפרויקט היא לשתף את הציבור באותה התעוררות רוחנית, באמצעות שילוב בין הטקסט המסורתי לבין הניגון שמלווה את עם ישראל בחודש הרחמים.

נוסח 'המלך' הוא הכרזה מסורתית ועתיקה המתארת את כניסת חודש אלול כתקופת הכנה לימי הדין. הטקסט מתאר את הרטט והיראה שאחזו בצדיקים עם כניסת החודש, מתוך הבנה עמוקה של חשיבות הימים המתקרבים. לייזר ברוק בחר לשלב הכרזה זו עם ניגון 'אדון הסליחות', אחד הניגונים המזוהים והמוכרים ביותר בתקופת הסליחות והימים הנוראים.

הפרויקט כולו - השירה, הקולות והעריכה - בוצע על ידי לייזר ברוק באופן עצמאי.