הזמר קובי ברומר משיק השבוע סינגל חדש בשם 'רוצה להיות אבא' – יצירה שנולדה מתוך רגע אמיתי של כאב וציפייה. בניגוד לשירים רבים שנכתבים מתוך השראה מוזיקלית גרידא, השיר הנוכחי צמח ממקום עמוק של חיים ממשיים – משיחה לילית בין חברים שהתגלגלה ליצירה מרגשת.

המקור לשיר היה בשיחה ספונטנית שהתקיימה בשעות הלילה המאוחרות בין ברומר לבין חברו מנדי וייס. באותם רגעים שבהם הלב נפתח, שיתף וייס בכמיהה שמלווה אותו כבר עשר שנים – הרצון העז לזכות בילדים. כשניסה ברומר לנחמו בדברים על הקשיים שבגידול ילדים ועל לילות ללא שינה, הגיעה התגובה שהפכה לליבת השיר: "אני רוצה להיות אבא, אני רוצה לקום בלילה!".

דקות ספורות לאחר אותה שיחה נוגעת ללב, קיבל ברומר הודעה מהמלחין נתנאל לייפר – הלחן לשיר 'רוצה להיות אבא' כבר היה מוכן. לייפר, שכתב את השיר לאחר שנחשף לטקסט כואב שכתב ידיד שטרם זכה לפרי בטן, שלח את היצירה בתזמון מופלא. מאז אותו לילה, זכה מנדי וייס בסייעתא דשמיא לחבוק בת, והשיר שנולד מתוך הכאב שלו יוצא כעת לאור.

ברומר עצמו, שזכה ברוך השם לשתי בנות, מביא בשיר את קולם של זוגות רבים שעדיין ממתינים. הביצוע שלו מלא ברגש אמיתי, והוא מצליח להעביר את הכמיהה והתקווה בכל מילה. השיר נכתב והולחן על ידי נתנאל לייפר, שהצליח ללכוד את הרגש העמוק של הציפייה לילדים במילים פשוטות אך עוצמתיות.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצע איתמר שקדי, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עדינה ומרגשת. שקדי, שעבד עם מיטב הזמרים בז'אנר החסידי, יצר סאונד המחבר בין פשטות לבין עומק רגשי. ההפקה נמנעת מעומס מוזיקלי ומאפשרת למילים ולביצוע של ברומר לעמוד במרכז – בדיוק כפי שנדרש ביצירה כזו.

המסר של השיר פשוט אך עמוק – להעריך את המתנות שניתנו לנו ולהבין שמה שנראה לאחרים כקושי, עבור אחרים הוא חלום שטרם התגשם. הזעקה "אני רוצה להיות אבא, אני רוצה לקום בלילה" מזכירה לכולנו שהדברים הפשוטים ביותר בחיים הם לעיתים הגדולים ביותר.

הסינגל יוצא לאור בתקווה ובתפילה שכל הזוגות המצפים יזכו במהרה לבשורות טובות. ברומר, שחווה את נס ההורות בעצמו, מעביר בשיר תפילה כנה שכולם יזכו לחוות שמחה זו.