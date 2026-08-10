ילד צופה בליקוי חמה ( צילום: שאטרסטוק )

ביום רביעי הקרוב, י"ז באב תשפ"ו (12 באוגוסט 2026), צפויה להתרחש תופעה אסטרונומית נדירה של ליקוי חמה מלא, שתהיה נראית באזורים נרחבים בחצי הכדור הצפוני. התופעה תיראה במלואה או באופן חלקי במדינות כגון ספרד, איסלנד וגרינלנד. משך הליקוי המלא יעמוד על כשתי דקות ו-18 שניות.

תושבי ארץ הקודש לא יזכו לצפות בליקוי הקרוב, אולם בשנה שלאחר מכן, ביום ה' באב תשפ"ז (2 באוגוסט 2027), צפוי להתרחש בארץ אירוע משמעותי הרבה יותר. הליקוי הצפוי בשנה הבאה יהיה ארוך במיוחד ויימשך עד שש דקות ו-23 שניות, כאשר הוא ייראה בבירור במזרח התיכון ובצפון אפריקה. בארץ ישראל ניתן יהיה לראות את הליקוי כמעט במלואו, כאשר אחוז הכיסוי של השמש יגדל ככל שמתקדמים דרומה. סוכנויות החלל ברחבי העולם מתכוננות ללוות את האירוע הקרוב באמצעות שידורים חיים ומחקרים בשטח, לרבות שיגור עשרות בלונים לבדיקת השינויים באטמוספירה בעת ירידת הטמפרטורה במהלך הליקוי.

ליקוי החמה בארה"ב ( צילום מסך: מתוך השידור החי של נאס"א )

מומחה למיפוי ליקויי חמה, מייקל זיילר, שיצפה באירוע מגרינלנד, ציין כי "מה שמרגש אותי זה צפייה בתופעות נדירות". מנהלת המדע של סוכנות החלל האירופית, פרופ' קרול מנדל, הוסיפה: "עבורי, זה לא רק רגע מדעי. זה לא רק יישור מדהים של גופים שמימיים. זה גם רגע אנושי מאוד", והדגישה כי "זהו קשר אנושי אמיתי בינינו ליקום".

החוקרת ד"ר אנג'לה דז'ארדינס, המובילה פרויקט מחקרי הממומן על ידי נאס"א, הסבירה: "כמה דקות זה לא הרבה זמן, אבל זה עדיין מספיק כדי להשפיע על האטמוספרה וליצור את הצל הקר והכהה של הירח על כדור הארץ". במקביל לליקוי, צפויים להיראות בשמיים שישה כוכבי לכת וכן שיא מטר המטאורים הפרסאידים.