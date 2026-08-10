אירוע יוצא דופן התרחש ביום שישי שעבר ביער בונקן קליטפלנטאגה שבצפון דנמרק, כאשר רץ מקומי ניצל ממפגש מסוכן עם זאבת אם וגורה – בזכות התערבות בלתי צפויה של שתי פרות.

בריאן יוהנסן, תושב האזור, יצא לריצה שגרתית ביער הממוקם דרומית לדיונת רוביירג מילה שבצפון יוטלנד. במהלך הריצה נתקל באופן פתאומי בזאבה בוגרת המלווה בגור צעיר. הזאבה, שזיהתה בו איום אפשרי על צאצאה, החלה להפגין סימני אגרסיביות ברורים: חשפה את שיניה, השמיעה נהימות, הרימה את שיער הצוואר והחלה להתקרב אל הרץ המבוהל.

יוהנסן ניסה להרחיק את הזאבה באמצעים שונים – צעק לעברה, הפעיל מוזיקה מהטלפון הנייד שלו ואף זרק לכיוונה את חולצת הריצה האדומה שלבש, אך כל ניסיונותיו לא הועילו. הזאבה המשיכה להתקדם לעברו עד שהמרחק ביניהם הצטמצם למטר-שניים בלבד.

במצב של חוסר אונים, החליט הרץ לרוץ לכיוון שתי פרות שראה רועות בסמוך, בתקווה שנוכחותן תסיח את דעת הזאבה. הפרות, שהבחינו בזאבה המתקרבת, החלו להתקדם לעברה בנחישות ולהפעיל עליה לחץ, עד שהזאבה נאלצה לסגת ולשמור מרחק. כך נוצר מרווח בטיחות שאפשר ליוהנסן להמשיך בריצה לכיוון כביש סמוך, שם חילצה אותו אשתו שהגיעה במכונית.

יוהנסן הצליח לתעד את האירוע בסרטון פרטי שצילם במהלך המרדף. בסרטון נראים הזאבה והגור רודפים אחריו, הנהימות והשיניים החשופות, ניסיונותיו להרחיק את הטורפת, והבריחה לעבר הפרות. הסרטון הופץ תחילה ברשתות החברתיות וזכה לתפוצה רחבה.

למחרת, בשבת, פרסמה הסוכנות הממשלתית לאיכות הסביבה בדנמרק הודעה רשמית על האירוע. מומחים ממרכז הסביבה באוניברסיטת אורהוס ומהמוזיאון להיסטוריה של הטבע באורהוס בחנו את הסרטון והגיעו למסקנה שמדובר בהתנהגות הגנתית אופיינית של אם המגנה על גורה, ולא בהתנהגות טורפנית חריגה.

עם זאת, הרשויות המליצו לציבור להימנע מהאזור עד לבירור נוסף, והציבו שלטי אזהרה עם הצעות למסלולים חלופיים. מומחים לחיות בר ציינו כי מדובר בזאבה מוכרת המתגוררת באזור זה שנים רבות, וכי לא נרשמו תקריות חריגות בעבר עם חיית בר זו.

דנמרק חווה בשנים האחרונות תופעה של שיבת זאבים לשטחה לאחר עשרות שנים שבהן לא נראו במדינה, והמפגשים בין זאבים לבני אדם עדיין נדירים יחסית. האירוע מעורר דיון ציבורי מחודש בנוגע לנוכחות הזאבים בצפון המדינה ולדרכי ההתנהלות הנכונות במפגשים מסוג זה.