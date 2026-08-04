ג'ורדן וילמור מתגייס למשטרה ( צילום: רשתות חברתיות )

בתחילת חודש יולי הושבע ג'ורדן וילמור, בן 25, לשורות משטרת העיר קמה שבמדינת טקסס, לאחר שהשלים את מלוא תהליך ההכשרה וקיבל את הרישיון המקצועי הנדרש. בגובה של 2.21 מטר, הוא זכה לתואר השוטר הגבוה ביותר בארצות הברית.

וילמור, יליד מדינת מרילנד שגדל בעיר ממפיס שבטנסי, עסק בעברו בכדורסל ושיחק בקבוצות מכללות שונות ברחבי ארצות הברית. בהמשך המשיך לשחק באופן מקצועי מחוץ לגבולות המדינה. עם זאת, כפי שסיפר וילמור, שאיפתו האמיתית הייתה תמיד לעסוק באכיפת החוק. לאחר שעבר להתגורר בעיר קמה, החל בתהליך ההכשרה במשטרה והצטרף באוגוסט השנה לאקדמיה של מחלקת המשטרה המקומית. בסיום לימודיו באקדמיה, נדרש וילמור לעמוד במבחן ההסמכה הממלכתי של טקסס. בניסיון הראשון הוא השיג 69 נקודות, כאשר ציון המעבר הנדרש עומד על 70 נקודות בדיוק. מה באמת קרה ליובל? אלו תוצאות החקירה בתחנת אשקלון אריה לוי | 26.07.26 סיפור חריג: החסיד יצא עם הסוס, טעה בדרך, ומצא את הילד הנעדר כיכר השבת | 24.07.26 הפער של נקודה אחת בלבד מנע ממנו לקבל את הרישיון, והוא נדרש לחזור על התהליך ולהיערך למבחן נוסף.

בגובה של -2.21 מטרים, הוא נחשב לשוטר הגבוה ביותר באמריקה. - צילום: רשתות חברתיות בגובה של -2.21 מטרים, הוא נחשב לשוטר הגבוה ביותר באמריקה. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:14

בשלב זה הגיעה עזרה ממקום בלתי צפוי. שאקיל אוניל, כוכב ליגת ה-NBA לשעבר, שמע על מקרהו של וילמור והגיע לפגוש אותו במשטרת קמה. אוניל החליט לסייע לו מבחינה כלכלית, ובין השאר נטל על עצמו את מלוא הוצאות המחיה שלו למשך חמישה חודשים, כדי לאפשר לו להתמקד בהכנה למבחן מבלי להיאלץ לעבוד בעבודה נוספת.

אוניל סיפר כי התרשם מהנחישות שהפגין וילמור ומהרצון העז שלו להפוך לשוטר. לדבריו, המטרה הייתה לאפשר לו להתרכז במבחן ולהעניק לו הזדמנות נוספת להגשים את חלומו.

וילמור חזר לאימונים, ניגש שוב למבחן ההסמכה והצליח לעבור אותו. לאחר שהשלים את כל הדרישות, הוא הושבע ביום ז' ביולי כשוטר במשטרת קמה.

בטקס ההשבעה נכחו בני משפחתו וחברי המחלקה. אמו הצמידה את התג למדים שלו, והוא נשבע אמונים לתפקידו החדש.

"זה מרגיש לא אמיתי. אני מרגיש מבורך", אמר וילמור לאחר ההשבעה.

גובהו החריג של וילמור צפוי להוות גם אתגר מעשי בעבודתו. במשטרת קמה נדרשו להיערך מראש לנושא המדים והציוד, וכן לאפשרות של שימוש ברכב סיור שיתאים למידותיו המיוחדות.

עם הספונסר שאקיל אוניל ( צילום: מסך )

ריימונד גאריבי, מפקד משטרת קמה, סיפר כי וילמור בלט כבר במהלך תקופת ההכשרה, אך לא רק בשל גובהו. לדבריו, ההתמדה שהפגין לאחר שנכשל במבחן בנקודה אחת בלבד הייתה גורם משמעותי בהחלטה להמשיך ולתמוך בו.

כעת, לאחר חודשים של הכשרה, מבחן חוזר והסיוע שקיבל מאוניל, וילמור מתחיל את דרכו כשוטר פעיל במשטרת קמה.