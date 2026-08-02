עם כניסת בין הזמנים, בני הישיבות יוצאים לטיולים ברחבי הארץ, ורבים מחפשים אתרי מים לרענון. באחד הימים האחרונים יצאה קבוצת מטיילים לאזור שומרון, לאתר היסטורי מיוחד: מעיין שילה המחודש.

המעיין ממוקם כשבע דקות נסיעה בכביש עפר מיישוב שילה, הצמוד לשילה המקראית. הכביש מתאים לכל רכב רגיל. המעיין נושא את השם העתיק "סיילון" - שם המשמר בתוכו את השם התנ"כי שילה, על פי עקרון שימור השמות המוכר מדברי הרמב"ן, הכפתור ופרח, הגאון רבי יוסף שוורץ בעל "תבואות הארץ" ועוד מגדולי החוקרים.

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הבריכה שימשה בעבר את תושבי הכפר הערבי הסמוך "קריות" לצורכי המים שלהם. חוקר ארץ ישראל הצרפתי ויקטור גרן מצטט את ההיסטוריון היהודי יוסף בן מתתיהו, שכתב על הכפר: "כי זו תחילת יהודה למי שחוצה את פנים הארץ".

גרן עצמו, שביקר במקום בשנת תר"ל (1870), תיאר כי נשות הכפר נאלצו להביא מים ממרחק רב, ממעיין שילה עצמו - 'מעין סילון' בלשונו, משום שבורות המים העתיקים של הכפר כבר התייבשו.

בשנים גשומות, לאחר גשמים חזקים, מעיין שילה היה מתמלא עד גדותיו במים צלולים. אולם השנה המעיין התייבש. בעלי חוות "נוף המשכן" הסמוכה, אביחי סוויסה וישי קרת, החליטו למלא את הבריכה במי ברז כמחווה לקראת בין הזמנים, כשבני הישיבות מגיעים לטייל. המים אינם מעיין טבעי הכשר לטהרה, אך מתאימים לרחצה ולחוויית טיול.

חוות נוף המשכן הוקמה על ידי אביחי סוויסה, ולאחר מכן הצטרף אליו ישי קרת. החווה ממוקמת מתחת ליישוב שילה, על הקרקע שדרכה עלו עולי הרגל בעבר בדרכם למשכן שילה הקדום. החווה פועלת לשמירה על הקרקעות.

להגעה למקום: ניתן להקליד בוויז "מעיין שילה" עם שני יודים.

חשוב לדעת: המעיין קרוב הרבה יותר לשילה מאשר לכפר קריות, והוא מצולם במצלמות היישוב. עם זאת, מומלץ להודיע למוקד הביטחון של יישוב שילה לפני ההגעה למעיין (טלפון: 029944252). הכניסה למים היא על אחריות המבקרים בלבד.

אזהרות חשובות:

אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור בלבד, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.

באזורי יהודה ושומרון, בכל מקום שאינו ישוב, חלה חובת תיאום מוקדם עם הצבא. על המטייל מוטלת האחריות לברר את רמת הסיכון בשטח בו הוא מתכוון לטייל. ראוי וחובה לטייל בקבוצה גדולה עם נשק.

כתמיד, אנו ממליצים לגולשים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן במזג האוויר ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רשות הטבע והגנים.

לבירורים נוספים:

מוקד המידע של רשות הטבע והגנים - 3639*

תיאום טיולים מוקד טבע - 02-6247955

קו ליער - 1-800-350-550