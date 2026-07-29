לאחר שנים רבות | הגאון רבי אברהם טופיק הגיע לציון שמואל הנביא

בעוד ש"עולם הישיבות" כבר יצא לבין הזמנים, בין כותלי ישיבת "פורת יוסף" בגאולה נשמר המנהג העתיק והייחודי לישיבה: כבר קרוב למאה שנה שבישיבה אין משנים ממטבע שטבעו רבני הישיבה, וממשיכים את הלימוד שבוע נוסף לאחר כולם.

ביום שני יצאו בחורי שיעור ג' עם רבם, מראשי הישיבה הגאון רבי אברהם טופיק, לציון שמואל הנביא, שם ערכו מעמד חגיגי של 'הדרן עלך' וסיומי מסכתות ברוב עם. הגר"א טופיק, שלא ביקר במקום שנים רבות, הביע את התרגשותו והתפעלותו מהמעמד הרוממת ומהזכות לשהות בציון הקדוש. לאחר מעמדי הסיומים נשא הגר"א טופיק דברי חיזוק בפני התלמידים, והרחיב על חשיבות ניצול הזמן מעבר לסדרי הישיבה בהפסקות הצהריים, בסופי השבוע ובימי בין הזמנים בציינו כי בדיוק מבחורים כאלו צומחים גדולי התורה של המחר. לסיום המעמד חולקו לבחורים המסיימים מתנות הוקרה מיוחדות על שקידתם המופלאה בתורה.