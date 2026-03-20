הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, הנחשב לאחד מבעלי הברית הקרובים של טראמפ, "השתולל וכעס” במהלך פגישה עם ראש ממשלת דנמרק מדה פרדריקסן | לפי הדיווחים, פרדריקסן שמרה על קור רוח, בעוד גרהאם פיהק בקול רם וכינה אותה בכינוי מזלזל (בעולם)
דרמה בקוטב הצפוני: שוודיה ודנמרק הזניקו מטוסי קרב וחמקנים בצל הצהרות טראמפ על סיפוח גרינלנד. מדובר במפגן עוצמה חסר תקדים שנועד לבלום כל ניסיון לשינוי הסטטוס קוו באזור | תגובה צבאית חסרת תקדים להצהרות טראמפ | צפו בתיעוד (בעולם)
ארה"ב אישרה מכירת 100 טילי "הלפייר" מתקדמים לדנמרק לחיזוק ההרתעה מול רוסיה | הטילים, בעלי יכולת ניווט עצמאית ופגיעה מדויקת בכל תנאי מזג אוויר, יעניקו לצבא הדני הגנה עוצמתית בגבולותיו היבשתיים והימיים בצל המתיחות הגוברת באירופה (בעולם)
האם ברית נאט"ו בדרך לפירוק? בעוד סוכנים אמריקניים פועלים בשטח, דנמרק מזהירה מפני צעד צבאי חסר תקדים של ארה"ב בגרינלנד | הבית הלבן בתגובה מעוררת דאגה: "האופציה הצבאית תמיד על השולחן" | כל הפרטים על המשבר שמרעיד את אירופה (בעולם)
ענקית הספנות הדנית מחזירה בזהירות ספינה ראשונה למעבר דרך הים האדום ומצר באב אל־מנדב, לאחר תקופה ממושכת של השבתת המסלול בשל תקיפות החות'ים | אף שהמעבר האחרון עבר בשלום, גורמים בתעשייה שומרים על זהירות וקוראים ל"התקדמות מדורגת בלבד" (בעולם)
הנשיא טראמפ מינה את מושל לואיזיאנה לשליח מיוחד לגרינלנד במטרה לספחה לארצות הברית, צעד שעורר זעם בדנמרק וזימון השגריר לבירור | גורמים רשמיים בקופנהגן ובגרינלנד דחו את המהלך והבהירו כי יגנו על שלמותם הטריטוריאלית ועל זכותם הבלעדית להחליט על עתידם (בעולם)
דנמרק הגדירה לראשונה את ארצות הברית כגורם בעל פוטנציאל לסיכון ביטחוני | לפי הד"וח, ארה״ב עושה שימוש גובר בכוחה הכלכלי, לרבות איומים בהטלת מכסים גבוהים, כדי לכפות את רצונה על מדינות אחרות | הציון החריג מתווסף לשורה של סימנים המעידים על המתיחות הגוברת ביחסים הטרנס־אטלנטיים בין אירופה לארה״ב (בעולם)
הממשל בדנמרק העביר פיצויים בסך 800,000 קרונות לארבעה נפגעים שפיתחו מחלת עיניים נדירה בעקבות שימוש בתרופות ווגובי ואוזמפיק של נובו נורדיסק | מדובר בתופעת לוואי נדירה, אך בלתי הפיכה, שהוכרה לאחר דיון ממושך והתייעצות עם מומחים | הפיצוי עשוי לעלות אם המגבלה תפגע בכושר ההשתכרות של המטופלים (בריאות)
על רקע ריבוי תקריות כטב"מים רוסיים, קופנהגן בחרה להשקיע כ־9 מיליארד דולר במערכות הגנה אוויריות מתוצרת נורווגיה, גרמניה וצרפת - תוך דחיקת התעשייה האווירית הישראלית, החלטה שמגיעה על רקע מתיחות מדינית גוברת בעקבות המלחמה בעזה (בעולם, טכנולוגיה)
דנמרק זימנה את הממונה על השגרירות האמריקנית בקופנהגן בעקבות דיווחים על "מבצע השפעה חשאי" בגרינלנד, שלפי פרסומים נוהל בידי מקורבים לנשיא טראמפ במטרה לקדם עצמאות מהשלטון הדני | שר החוץ הדני הבהיר כי כל התערבות בענייני הממלכה אינה מתקבלת, ושירותי הביון במדינה מזהירים כי האי - בעל חשיבות אסטרטגית ומשאבי טבע רבים - הפך מטרה למהלכים זרים שנועדו לערער את הקשרים עם דנמרק (בעולם)