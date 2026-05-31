שגרירות איראן דוחה האשמות דניות: 'ללא ראיות'

שגרירות איראן בקופנהגן פרסמה הצהרה חריפה בה דחתה את האשמות שירות המודיעין והביטחון הדני (PET) נגד הרפובליקה האסלאמית. לטענת השגרירות, ההאשמות מהוות חלק ממאמץ רחב יותר לבודד את איראן מבחינה פוליטית ובינלאומית, ואינן מבוססות על איום מוכח כלשהו.

התגובה האיראנית הגיעה בעקבות הערכה שפורסמה לאחרונה על ידי שירות הביטחון הדני, שטען כי איראן מהווה איום על "אינטרסים ישראליים ויהודים כמו גם על מתנגדי משטר איראניים מסוימים" בשטח דנמרק. השגרירות הבהירה כי דוחה בתוקף כל מעורבות בפעילויות לכאורה על אדמת דנמרק.

"פער משמעותי בין טענות לראיות"

"ההאשמות שהוטחו נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן בהערכתה האחרונה של ה-PET מבוססות בעיקר על הערכות וטענות כלליות ולא על ראיות מתועדות ובלתי ניתנות להכחשה", נכתב בהצהרה הרשמית של השגרירות.

השגרירות הדגישה כי דוחות ה-PET בשנים האחרונות הציגו שוב ושוב תמונה כוזבת ומטעה של "איום איראני" מבלי לספק ראיות משכנעות התומכות בטענות כאלה. "במסגרת זו, קיים פער משמעותי בין הטענות שהועלו לבין הראיות שהוצגו, דבר המעמיד בספק את אמינות מסקנות ה-PET", נמסר מהשגרירות.

דחיית מקרים ספציפיים

שגרירות איראן התייחסה באופן ספציפי לשני מקרים שהוזכרו בדו"ח הדני - המזימה לכאורה בשנת 2018 שכוונה נגד מנהיג קבוצת הבדלנים ASMLA בדנמרק והמתקפה על שגרירות ישראל בקופנהגן בשנת 2024. לטענת השגרירות, לא הוצגו ראיות מתועדות המוכיחות את מעורבותה של ממשלת איראן בשני המקרים.

בהצהרה צוין כי חברי ASMLA הואשמו והורשעו מאוחר יותר בקבלת תמיכה זרה, פעילויות ריגול וקשרים לפעולות אלימות. בנוגע לתקיפה על שגרירות ישראל, נמסר מהשגרירות כי לא רק שלא הוצגו ראיות קונקרטיות, אלא שהמורשעים בתיק גם לא העלו טענות במהלך הליכים משפטיים המקשרות את איראן לאירוע.

"מטרה ללחץ פוליטי"

"מקרים אלה, לצד ראיות ואינדיקציות אחרות, מראים כי הרפובליקה האסלאמית של איראן מוצגת בצורה לא הוגנת כמקור לאיום, בעוד שאיראן עצמה הייתה מטרה לפעולות עוינות וללחץ פוליטי", נמסר מהשגרירות.

ההצהרה הבהירה כי העלאת האשמות חסרות בסיס נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן היא חלק מתהליך רחב יותר שמטרתו לבודד את איראן מבחינה פוליטית ובינלאומית, ולא תוצאה של הוכחת איום ממשי ומתועד נגד דנמרק או כל מדינה מערבית אחרת.

רקע: מתיחות גוברת באזור

התגובה האיראנית מגיעה על רקע מתיחות גוברת בין איראן למדינות מערביות. בחודשים האחרונים דיווחו מדינות אירופה שונות על חשדות לפעילות איראנית על אדמתן, כאשר דנמרק מצויה במרכז המתיחות בעקבות מספר אירועים ביטחוניים.

יצוין כי דנמרק שומרת על יחסים מורכבים עם איראן, במיוחד לאור הקשרים ההדוקים שלה עם ישראל ועם ארצות הברית. המתיחות הנוכחית מצטרפת לסדרה של אירועים דיפלומטיים וביטחוניים שהתרחשו באזור הסקנדינבי בשנה האחרונה.