נסיעה בבין הזמנים

מי שנוסע בכבישי הארץ בימים אלו בוודאי שם לב לשינוי במראה הדרכים. הכבישים מלאים ברכבים מסוגים שונים - חלקם נראים מטופחים ומסודרים, וחלקם עמוסים בציוד עד אפס מקום. הרכב בימי בין הזמנים הפך לסמל של המשפחה או הקבוצה שנוסעת בו, ומשקף את אופי הטיול והיעד. יצאנו לסקור את הסוגים השונים של רכבי הנופש בתקופה זו.

הרכב עם ערימת המזרונים התיאור: רכב משפחתי רגיל, לרוב מדגמי סובארו או טויוטה משנים קודמות, כשעל גגו קשורה ערימה גבוהה של מזרונים. המזרונים מהודקים בחבלים, ומתא המטען - שאינו נסגר לחלוטין ומחובר בחוט - בולטים תיקים, צידנית וציוד נוסף. מה זה מלמד: המשפחה שכרה מקום לינה שהתברר כקטן מהצפוי, והיא נאלצה להביא ציוד משלה. בדרך כלל מדובר במקום שהוגדר במודעה כ"מרווח ומאובזר", אך במציאות מתגלה כצר יותר מהמתואר. בחור נפטר בהתהפכות טרקטורון בבלי | 03.08.26 חולצו בנס: שלושה בחורי ישיבה נסחפו בסירה לעומק הכנרת משה כץ | 04.08.26 בדרך: הנוסעים ברכבים הסמוכים מתפללים שהקשרים יחזיקו מעמד, במיוחד בעיקולים. בתוך הרכב עצמו, הנוסעים יושבים בצפיפות, כשרגליהם מונחות על ציוד נוסף שנדחס לכל פינה פנויה.

תמונת אילוסטרציה ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

הרכב עם הנגרר הביתי

התיאור: רכב מסחרי או ג'יפ משפחתי, כשמאחוריו מחובר נגרר גדול שנבנה בעבודת יד. הנגרר בנוי מחומרים שונים ומהווה פתרון יצירתי להובלת ציוד רב.

מה זה מלמד: ראש המשפחה מתכנן את הנופש זמן רב מראש ומשקיע בהכנות מקיפות. יש לו ציוד מקצועי לקמפינג, כולל גנרטור, אוהלים איכותיים וכלי בישול מלאים.

בדרך: הרכב נוסע בקצב איטי יחסית בנתיב הימני, מתוך זהירות יתרה. הנהג אוחז בהגה בשתי ידיים ומתרכז בנהיגה, כשמראות הצד מורחבות לצורך שליטה טובה יותר בנגרר.

תמונת אילוסטרציה ( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

הרכב הוותיק של קבוצת הבחורים

התיאור: רכב קטן מדגמי מאזדה, פיאט או פז'ו משנות ייצור ישנות, כשהוא מכוסה בכתמי בוץ ומעוטר במדבקות שונות. חלקים מהרכב מחוברים באמצעות פתרונות זמניים.

מה זה מלמד: קבוצת בחורים מהישיבה שאספו כסף משותף כדי לשכור או לרכוש רכב לימי בין הזמנים. המזגן אינו פועל, אך החלונות פתוחים והבחורים נהנים מהנסיעה תוך האזנה למוזיקה חסידית.

בדרך: הרכב עלול להיתקע, אך הנוסעים שמחים ומלאי רוח טובה. אם הם נעצרים בצד הדרך, הם כבר פותחים ארוחה קלה ומוכנים לעזור לכל רכב אחר שנתקע - מתוך ניסיון מצטבר בטיפול בתקלות של הרכב שלהם עצמם.