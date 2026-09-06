האיש נחרד: על המצלמה נבנתה מכונת ההשמדה משוכללת ( צילום: רשתות חברתיות )

סרטון תיעוד יוצא דופן של עכביש הבונה את רשת הציד שלו הפך לוויראלי ברשתות החברתיות, כאשר מצלמה הצליחה לתעד את כל שלבי הבנייה בצילום מואץ.

במקום לצפות רק בתוצר הסופי, הצופים זכו להתבונן בתהליך העבודה עצמו – מהרגעים הראשונים של מתיחת החוטים ועד להשלמת המבנה המורכב. בתיעוד ניתן לראות את העכביש נע שוב ושוב באזור הבנייה, מותח חוטים ומוסיף שכבות נוספות למבנה. תוך פרק זמן שנראה קצר הודות לצילום המואץ, הרשת הולכת ומתמלאה עד שמתקבלת הצורה המוכרת והמושלמת. למרות המראה העדין של הרשת, מדובר למעשה במערכת ציד מתוחכמת ביותר. אצל עכבישים הטווים רשתות מסוג זה, החוטים משמשים ללכידת חרקים שנעים או עפים בסביבה. כאשר טרף נתקל ברשת, הרעידות שעוברות בחוטים מאפשרות לעכביש לזהות את האירוע ולהגיב במהירות.

האיש נחרד: על המצלמה נבנתה מכונת ההשמדה משוכללת - צילום: רשתות חברתיות האיש נחרד: על המצלמה נבנתה מכונת ההשמדה משוכללת | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:56

העבודה אינה מסתיימת במתיחת מסגרת בלבד. העכביש בונה בהדרגתיות את המבנה הפנימי של הרשת, וניתן לראות כיצד הספירלה הדביקה נוצרת כחלק מהשלבים המאוחרים של התהליך.

אחד הדברים שהופכים את התיעוד למרתק במיוחד הוא הניגוד בין המהירות שבה הצופה רואה את התהליך לבין הזמן והדיוק שהעכביש משקיע בפועל. בקצב רגיל, תנועותיו של העכביש עשויות להיראות איטיות וכמעט בלתי מורגשות לעין. בצילום מואץ, לעומת זאת, נוצרת תחושה של מכונה זעירה הפועלת ללא הפסקה.

הרשת אינה נבנית למראה בלבד. היא מאפשרת לעכביש להמתין במקום אסטרטגי ולאפשר למלכודת לבצע חלק ניכר מעבודת הציד עבורו. כאשר חרק מסתבך בחוטים, העכביש יכול להגיע אליו במהירות ולהשתמש בטרף כמקור מזון.