בבלי
תיעוד ויראלי

מרהיב ומדויק: עכביש בונה מלכודת מתוחכמת מתחת למצלמה

מצלמה תיעדה בהילוך מואץ את התהליך המלא של בניית רשת הציד – מהשלבים הראשונים ועד למלכודת המוגמרת. הסרטון חושף את הדיוק והמורכבות של מערכת הציד הטבעית

האיש נחרד: על המצלמה נבנתה מכונת ההשמדה משוכללת (צילום: רשתות חברתיות )

סרטון תיעוד יוצא דופן של עכביש הבונה את רשת הציד שלו הפך לוויראלי ברשתות החברתיות, כאשר מצלמה הצליחה לתעד את כל שלבי הבנייה בצילום מואץ.

במקום לצפות רק בתוצר הסופי, הצופים זכו להתבונן בתהליך העבודה עצמו – מהרגעים הראשונים של מתיחת החוטים ועד להשלמת המבנה המורכב.

בתיעוד ניתן לראות את העכביש נע שוב ושוב באזור הבנייה, מותח חוטים ומוסיף שכבות נוספות למבנה. תוך פרק זמן שנראה קצר הודות לצילום המואץ, הרשת הולכת ומתמלאה עד שמתקבלת הצורה המוכרת והמושלמת.

למרות המראה העדין של הרשת, מדובר למעשה במערכת ציד מתוחכמת ביותר. אצל עכבישים הטווים רשתות מסוג זה, החוטים משמשים ללכידת חרקים שנעים או עפים בסביבה. כאשר טרף נתקל ברשת, הרעידות שעוברות בחוטים מאפשרות לעכביש לזהות את האירוע ולהגיב במהירות.

האיש נחרד: על המצלמה נבנתה מכונת ההשמדה משוכללת
האיש נחרד: על המצלמה נבנתה מכונת ההשמדה משוכללת | צילום: צילום: רשתות חברתיות

העבודה אינה מסתיימת במתיחת מסגרת בלבד. העכביש בונה בהדרגתיות את המבנה הפנימי של הרשת, וניתן לראות כיצד הספירלה הדביקה נוצרת כחלק מהשלבים המאוחרים של התהליך.

אחד הדברים שהופכים את התיעוד למרתק במיוחד הוא הניגוד בין המהירות שבה הצופה רואה את התהליך לבין הזמן והדיוק שהעכביש משקיע בפועל. בקצב רגיל, תנועותיו של העכביש עשויות להיראות איטיות וכמעט בלתי מורגשות לעין. בצילום מואץ, לעומת זאת, נוצרת תחושה של מכונה זעירה הפועלת ללא הפסקה.

הרשת אינה נבנית למראה בלבד. היא מאפשרת לעכביש להמתין במקום אסטרטגי ולאפשר למלכודת לבצע חלק ניכר מעבודת הציד עבורו. כאשר חרק מסתבך בחוטים, העכביש יכול להגיע אליו במהירות ולהשתמש בטרף כמקור מזון.

עכבישוויראלירשת עכבישתיעוד טבע
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@babli.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר