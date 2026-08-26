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סיפור מרגש מאנגליה

מטבע שהוחבא בקיר לפני 55 שנה נמצא בשיפוץ – וההבטחה נשמרה

חשמלאי בריטי הטמין מטבע עתיק בקיר בשנת תשל"א והבטיח פרס למוצא • בעת שיפוץ בית באנגליה התגלה המטבע יחד עם כרטיס הביקור שלו • הפרסום ברשתות החברתיות הוביל לבתו, והאיש בן ה-92 קיים את הבטחתו מלפני למעלה מחמישה עשורים

המטבע מוצמדת לכרטיס (צילום: צילום מסך)

במהלך עבודות שיפוץ רגילות בבית מגורים בעיר ביסטר שבמחוז אוקספורדשייר באנגליה, התגלתה תגלית מיוחדת במינה: מטבע עתיק שהוסתר בתוך קיר במשך 55 שנה שלמות, לצד כרטיס ביקור ישן שנשא עליו מסר מעניין.

האישה שמצאה את המטבע, בשם אלי מיד, מספרת כי המטבע פרח לעברה לאחר שבן זוגה הרס קיר במסגרת עבודות השיפוץ. לצד המטבע נמצא כרטיס ביקור ישן של חשמלאי בשם דייוויד ג'אד, שהשאיר אותו במקום בשנת תשל"א (1971). על גב הכרטיס רשם ג'אד הבטחה מעניינת: הוא התחייב להעניק משקה למי שימצא את המטבע ויחזיר אותו אליו.

התברר כי מדובר במטבע בריטי משנת תש"ה (1945). מיד פרסמה את הממצא ברשת החברתית פייסבוק בניסיון לאתר את האיש שהחביא אותו, והפרסום הגיע בסופו של דבר לבתו של ג'אד, הלן ראסל. לדבריה, אביה כיום בן 92 שנה ומתגורר במחוז דבון, ובעבר נהג להטמין מטבעות וכרטיסים בבתים שונים שבהם עבד כקבלן חשמל.

עבור ג'אד היה זה מעין צחוק קטן, וגם אמצעי להנציח את עבודתו במקום. הבית הספציפי שבו נמצא המטבע היה בעל משמעות מיוחדת עבורו, שכן הוא עצמו גר בו בעבר. בתו מספרת כי מטבעות נוספים עדיין מוסתרים בנכסים שונים באזור, אך אביה מסרב לגלות היכן הם נמצאים.

לאחר שאותר, העביר ג'אד למוצאים סכום כסף השווה למחיר המשקה שהבטיח. השניים מתכננים לממש את הפרס במקום מקומי שאותו ניהל בעבר אביו של ג'אד. המטבע עצמו נשאר בבית שבו נתגלה, כדי לשמר את הסיפור המיוחד שהחל בקיר בשנת תשל"א והסתיים למעלה מחמישה עשורים מאוחר יותר.

אנגליהשיפוץמטבעות
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