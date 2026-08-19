חקלאי צרפתי בחר בפתרון פשוט ויעיל להקלה על חיות הבר במהלך גל החום הכבד (קניקולה) שפקד את המדינה: הוא הניח אגן מים גדול בשטח מבודד בין שדות חקלאיים ליער, והציב לצדו מצלמת מעקב.

המצלמה תיעדה במשך שבועות ארוכים, בין חודשי יולי לאוגוסט 2026, שלל חיות בר שמיהרו אל מקור המים החדש כדי להתקרר ולהרוות את צמאונן. הסרטונים והתמונות שנאספו מגלים תמונה מרתקת של החיים הטבעיים באזור.

בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נראה החקלאי עומד ליד האגן הכחול, על רקע שדות קצורים ושמיים בהירים. "התקנתי מקור מים לבעלי החיים במהלך גל החום, והנה התמונות שנתפסו", הוא מסביר.

בין האורחים שתועדו: חזיר בר גדול ששקע במים כשהטמפרטורה הגיעה ל-34 מעלות, כאילו נהנה מאמבט מרענן; משפחות שלמות של חזירי בר עם גורים מפוספסים שהגיעו בשעות הלילה; וצבאים (איילים קטנים) ששתו מהמים בשעות הבוקר המוקדמות.

התיעוד מדגים כיצד מעשה פשוט של חסד כלפי בעלי החיים יכול להקל עליהם בתקופות קשות.