ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, מצא עצמו במוקד ביקורת ציבורית בימים האחרונים, לאחר שתיעוד שפורסם הראה אותו רוכב על אופניים ללא קסדת מגן. העניין עורר תגובות בשל העובדה שממדאני עומד בראש משטרת העיר, הגוף האחראי לאכיפת חוקי התנועה בעיר.

בתגובה לביקורת, פרסם ממדאני סרטון שבו הוא אמר: "אתם צודקים - אני חייב להשתפר".

בסרטון שפורסם על ידי עיריית ניו יורק, נראה ראש העיר פותח ארון, מוציא ממנו קסדת אופניים חדשה, וחובש אותה על ראשו - כמענה לביקורת שהופנתה כלפיו מצד הציבור.