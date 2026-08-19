בית הדין למשמעת של השופטים במועצת המשפטים של ארגנטינה קיבל החלטה חריגה ותקדימית: שופט פדרלי שכיהן בעיר מאר דל פלאטה הודח מתפקידו לאחר שפרסם במשך תקופה ממושכת התבטאויות אנטישמיות וגזעניות ברשת החברתית X. כך דווח היום (יום רביעי) באתר Ynet.

מדובר בפעם הראשונה בתולדות ארגנטינה שננקט צעד כה חמור נגד שופט מכהן על רקע התנהגות אנטישמית והסתה, כפי שציין הפורום הארגנטינאי נגד אנטישמיות (FACA). ההליך המשפטי נגד השופט נפתח בחודש מרץ השנה, לאחר הגשת תלונות רשמיות. התלונות התייחסו לכחמישה עשר ציוצים חמורים במיוחד מתוך כארבעים פרסומים שנבחנו, שבהם כינה השופט את היהודים בכינויים משפילים, השווה אותם ל'חולדות' ול'גזע של צפעונים', והטיל ספק בנאמנותם של אזרחים יהודים למדינת ארגנטינה. במהלך הדיונים המשמעתיים ניסה השופט להתגונן בטענה שהפרסומים שלו מוגנים במסגרת חופש הביטוי, וכי הוא נרדף מטעמים אידיאולוגיים. אולם הרכב בית הדין – שכלל שופטים, עורכי דין, נציגי בית הנבחרים וסנאטורים – דחה את טענותיו באופן מוחלט. הנשיא חילק מתנות לילדים באזור האסון – וספג ביקורת אריה לוי | 18.08.26 פתרון רוסי יצירתי: ניסיון להתגונן מפני רחפנים אוטונומיים אריה לוי | 17.08.26 חברי ההרכב קבעו שאין מדובר בהתבטאויות בודדות או בטעות חד-פעמית, אלא בדפוס התנהגות עקבי של התבטאויות פוגעניות המהוות 'תפקוד לקוי' והפרה אתית חמורה. בהחלטתם ציינו השופטים כי דבריו ברשתות החברתיות הסיתו ל'אלימות סמלית' שמטרתה ליצור אפליה והכנעה של הקהילה היהודית. לאחר שוועדת האישומים החליטה להעמידו לדין, מיהר השופט להגיש את התפטרותו במטרה למנוע את כתם ההדחה. אולם הממשלה המקומית סירבה לקבל את ההתפטרות והתעקשה שההליך המשפטי יסתיים כדין. בעקבות זאת, מליאת מועצת המשפטים, בראשות נשיא בית המשפט העליון ונשיא המועצה הוראסיו רוסאטי, החליטה להעבירו להליך הדחה רשמי שבסופו נגזר עונשו.

נשיא ארגנטינה מיליי, בישראל ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"האומה הארגנטינאית בוחרת בדו-קיום"

הפורום הארגנטינאי נגד אנטישמיות בירך בחום על החלטת בית הדין. בהודעתם ציינו כי מועצת המשפט הוכיחה שבמאבק שבין שנאה, חוסר סובלנות ואלימות לבין דו-קיום ושלום – האומה הארגנטינאית בוחרת בדו-קיום ובשלום.

ההחלטה נתפסת כאבן דרך חשובה במערכת המשפט הארגנטינאית ומעבירה מסר ברור שאנטישמיות והסתה גזענית לא יעברו בשתיקה, גם כאשר מדובר בדמויות בכירות במערכת המשפט. מדובר בתקדים שעשוי להשפיע על הטיפול במקרים דומים בעתיד, הן בארגנטינה והן במדינות אחרות.