שתי אצבעות מהגבול: מטוסי קרב של סין בטווח ירוט מישראל

צבא סין משפר את יכולת תקיפה במזרח התיכון - צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, צבא סין משפר את יכולת תקיפה במזרח התיכון | צילום: צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, 10 10 0:00 / 0:51

בעוד תשומת הלב הבינלאומית מופנית לזירות מוכרות, מתפתח בשקט שיתוף פעולה צבאי משמעותי בין שתי מעצמות שעשוי להשפיע על מאזן הכוחות במזרח התיכון ובצפון אפריקה. סין ומצרים צפויות לפתוח באמצע חודש אוגוסט בסבב נוסף של תרגילים אוויריים משותפים, במסגרת העמקת הקשרים הביטחוניים ביניהן.

משרד ההגנה הסיני פרסם הודעה רשמית לפיה חילות האוויר של שתי המדינות יקיימו תרגיל בשם "נשרי הציוויליזציה 2026". התרגיל, שיימשך כשלושה שבועות עד תחילת ספטמבר, יתקיים בשטח מצרי ויתמקד בתרחישי קרב אווירי מתקדמים, פעולות חיפוש והצלה בשטח מבצעי, והפעלה משותפת של יחידות משולבות.

תרגיל צבא סין במצרים ( צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, )

מדובר בתרגיל השני בסדרה זו. התרגיל הראשון, שנקרא "נשרי הציוויליזציה 2025", התקיים במאי השנה בבסיס של חיל האוויר המצרי. לפי דיווחי סוכנות רויטרס, במהלכו טסו מטוסי קרב סיניים מעל פירמידות גיזה, והתרגיל סימן אבן דרך: זו הייתה הפעם הראשונה שבה צבא השחרור העממי הסיני פרס באופן מתוכנן מספר סוגי כוחות שונים ביבשת אפריקה. שיר חדש מטהרן מעורר חשדות: האם מוג'תבא חמינאי באמת חי? אליהו לוי | 17.08.26 המסמכים חשפו: כך תכנן חמאס צבא טרור סודי בלבנון בבלי | 17.08.26 דובר משרד ההגנה הסיני, אלוף-משנה צ'ן שי, הסביר כי מטרת התרגיל היא לחזק את האמון ההדדי בין המדינות, להעמיק את שיתוף הפעולה המעשי ולתרום ליציבות האזורית. עם זאת, מומחים צבאיים מעריכים כי למהלך משמעות אסטרטגית רחבה בהרבה. התרגיל המשותף מתבצע במסגרת התקרבות כללית בין בייג'ינג לקהיר. ההתפתחות החלה בפגישת פסגה בין הנשיא המצרי עבד אל-פתאח א-סיסי לנשיא הסיני שי ג'ינפינג בבייג'ינג, במסגרת ציון עשור לשותפות האסטרטגית המקיפה בין שתי המדינות. במהלך הפגישה קודם גם שיתוף הפעולה במסגרת יזמת "החגורה והדרך" הסינית, שבה ממלאת מצרים תפקיד מרכזי כשער לאפריקה ולמזרח התיכון.

צבא סין בהעברת טילים ( צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, )

ההשלכות של התרגיל חורגות מעבר למישור הצבאי הטכני. מצרים, הנחשבת למעצמה אזורית מובילה בעולם הערבי ובצפון אפריקה, זוכה לגישה לטכנולוגיות צבאיות סיניות מתקדמות ולניסיון מבצעי של אחד הצבאות הגדולים בעולם. סין, מצדה, מרחיבה את נוכחותה הצבאית באזור אסטרטגי ומחזקת את מעמדה כגורם משמעותי במזרח התיכון.

בכירים בבייג'ינג מציגים את התרגיל כחלק מהמאמץ הסיני לקדם יציבות אזורית ושיתוף פעולה בינלאומי. אולם אנליסטים מערביים רואים בכך חלק ממהלך רחב יותר של סין להרחיב את השפעתה הצבאית והכלכלית באזורים שהיו באופן מסורתי בתחום ההשפעה האמריקאי והאירופי.

התרגיל המשותף מתקיים על רקע שינויים גיאופוליטיים משמעותיים באזור. מצרים מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים מורכבים, ביניהם המתיחות עם אתיופיה בנושא סכר הנילוס, בעוד שסין מחפשת דרכים להבטיח את נתיבי הסחר שלה דרך תעלת סואץ ולהגן על האינטרסים הכלכליים שלה באפריקה.

כאשר מטוסי הקרב הסיניים יטוסו שוב בשמי מצרים באוגוסט הקרב, הם יסמנו לא רק תרגיל צבאי שגרתי, אלא שינוי במפת הכוחות האזורית. הברית בין בייג'ינג לקהיר, שהחלה כשיתוף פעולה כלכלי, הופכת בהדרגה לשותפות אסטרטגית מלאה שעשויה לעצב מחדש את כללי המשחק במזרח התיכון ובצפון אפריקה לשנים הבאות.