מעבר טאבה ( צילום: יוד צילומים )

באזור שהיה במשך עשרות שנים סמל לבידוד ולפעילות טרור, מקדמת מצרים אחד הפרויקטים התשתיתיים השאפתניים ביותר במזרח התיכון: מסילת ברזל ענקית באורך כולל של כחמש מאות קילומטרים, שתחילתה בגשר אל-פרדאן מעל תעלת סואץ וסופה בטאבה – במרחק נגיעה מאילת.

הפרויקט, המכונה "מסדרון אל-עריש–טאבה", נועד לחבר את הים התיכון לים האדום ביבשה, להזרים חיים כלכליים לעומק המדבר ולחזק את הריבונות המצרית באזור. המיזם מתנהל בהובלת שר התחבורה המצרי כאמל אל-וזיר, בפיקוח ישיר של ראש הממשלה ובהתאם להנחיות הנשיא עבד אל-פתאח אסיסי. נקודת המוצא של הפרויקט היא גשר אל-פרדאן, הגשר המסתובב הארוך ביותר בעולם המשתרע מעל תעלת סואץ. לאחר כחמישים עד חמישים ושבע שנות השבתה מאז מלחמות ששת הימים ויום הכיפורים, הקו עד ביר אל-עבד באורך כמאה קילומטרים כבר חזר לפעילות מלאה: רכבות מטען החלו לפעול בקיץ 2024, ורכבות נוסעים הצטרפו בסתיו אותה שנה. השלב הבא, המקיף שמונים ושלושה קילומטרים מביר אל-עבד לאל-עריש, נמצא בעיצומו. עשרות חברות מצריות בונות סוללות עפר, גשרים, מנהרות ושבע תחנות חדשות שישרתו כפרים, את אוניברסיטת סיני ואת נמל התעופה הבינלאומי. במקביל, נסללת שלוחה באורך שנים עשר קילומטרים ישירות לנמל אל-עריש, הנמצא בהרחבה מסיבית. מטוס ריגול סיני מעל סעודיה: האיום החדש יהודה גליקמן | 17.09.26 סעודיה פנתה לישראל תמורת ניצחון בבלי | 17.09.26 1 משם, המסילה תמשיך דרומה דרך חסנה ונחל באזורי התעשייה הכבדה והכרייה, עד ראס אל-נקב וטאבה – עוד כמאתיים ושישים קילומטרים נוספים. אסטרטגיה וביטחון עבור ממשלת מצרים, הפרויקט מהווה כלי אסטרטגי ממדרגה ראשונה. רכבת אחת מסוגלת להעביר מסות עצומות של מטענים, ציוד ואנשים במהירות ובעלות נמוכה בהרבה משיירות משאיות על פני כבישים מדבריים. בעקבות הלחימה העיקשת בשלוחת דאעש בצפון סיני, הבינו בקהיר שריק אזרחי מייצר חממת טרור. לפיכך, הרכבת נועדה לסייע ביישוב מיליוני מצרים, פיתוח ערים חדשות, חיבור השבטים הבדואים לכלכלה הלאומית והקמת מרכזי תעשייה, כרייה וחקלאות. כמו כן, המסדרון עשוי לשמש כאלטרנטיבה או כגיבוי לתעלת סואץ לסוגי מטען מסוימים, ובכך להתחרות ביוזמות ישראליות ישנות לחיבור מסילתי בין אילת לאשדוד או חיפה.

הציורים שנחשפו ( צילום: משרד התיירות והעתיקות של מצרים )

הגעת הרכבת עד לטאבה צפויה לשנות מקצה לקצה את נגישות התיירות הפנימית המצרית אל תוך מרחבי חצי האי סיני. חיבור סיני לרשת הלאומית המצרית, שעוברת בימים אלו מהפכת רכבות מהירות, עשוי בעתיד הרחוק לפתוח פתח לחיבורים אזוריים רחבים יותר.

הגם שכעת מדובר בפרויקט אזרחי-כלכלי מובהק, קברניטי הביטחון בישראל מבינים היטב שתשתית מסוג זה – המאפשרת הזרמת לוגיסטיקה צבאית במהירות גבוהה – משנה את כל המשוואה האזורית. העבודות מתנהלות סביב השעון בהובלת שר התחבורה כאמל אל-וזיר, בפיקוח ישיר של ראש הממשלה ובהתאם להנחיות המדויקות של הנשיא עבד אל-פתאח אסיסי.