בן זאיד ונתניהו | צילום: Israel Sellem/POOL ושאטרסטוק ( צילום: Israel Sellem/POOL ושאטרסטוק )

סוכנות הידיעות הבין-לאומית AP פרסמה הצהריים דיווח יוצא דופן על פגישה חשאית שהתקיימה אתמול בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד.

על פי הדיווח, הנסמך על גורם המוגדר "בעל מידע ממקור ראשון" על תוכן הפגישה, נתניהו הפציר בבן זאיד לפרסם הכחשה רשמית לדיווחים שטענו כי מנהיג האמירויות התריע בפניו לפני ה-7 באוקטובר על מתקפה אפשרית של חמאס. הביקור החשאי, שנמשך כשש שעות, אושר גם בדיווח של חדשות 12. על פי הדיווח, נתניהו המריא בשעות הבוקר במטוס פרטי לאבו דאבי ושהה לאורך היום באמירויות. לשכת ראש הממשלה מסרבת לספק פרטים על הפגישה ועל תוכן השיחות שהתקיימו בין שני המנהיגים.

נתניהו | צילום: משרד הביטחון, צילום מסך ( צילום: משרד הביטחון, צילום מסך )

בניגוד לפעם הקודמת שבה עלו הטענות על התרעה מוקדמת, הפעם משרד החוץ של איחוד האמירויות סירב להתייחס ישירות לתוכן הפגישה ולא פרסם כל הודעת הכחשה. במקום זאת, נמסרה תגובה עמומה ולפיה אבו דאבי שומרת על "קווי תקשורת פתוחים וישירים" עם ישראל וחולקת עמה "את כל המודיעין הרלוונטי". סוכנות הידיעות הרשמית של האמירויות התעלמה מהביקור לחלוטין.

הדיווח ב-AP מגיע על רקע גל של תחקירים ופרסומים בסוף השבוע בשורה של כלי תקשורת אמריקניים מובילים, המטילים זרקור נוסף על התקופה שקדמה לטבח. ב'ניו יורק טיימס' נחשפו פרטים על שיחה שקיים בן זאיד עם נתניהו, שבה – לטענת הנשיא האמירותי בפני ראש ה-CIA – הוא התריע כי חמאס מתכנן מתקפה נרחבת.

למרות זאת, לפי הדיווח, נתניהו כלל לא הזכיר את האזהרה בדיון ביטחוני רגיש שנערך ב-1 באוקטובר. יתרה מכך, באותו דיון הביע ראש הממשלה התנגדות להצעה שיזמה מערכת הביטחון לתקוף כצעד מנע את בכירי חמאס ברצועה.

במקביל, ה'וול סטריט ג'ורנל' פרסם – בהתבסס על גורמים רשמיים בממשלה ערבית – כי ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל התקשר אישית לנתניהו בתחילת חודש אוקטובר, מתוך "דאגה עמוקה" ולקראת מתקפה שעומדת לצאת מרצועת עזה. זאת, לאחר ששתי אזהרות מצריות קודמות, שהועברו בצינורות המקובלים, לא זכו להתייחסות הולמת בצד הישראלי.

תחקיר נרחב במגזין 'אטלנטיק' חשף פרט נוסף: 11 ימים בלבד לפני פרוץ המלחמה, נחת ראש המודיעין המצרי לביקור בזק חשאי בנמל התעופה בן גוריון. לפי התחקיר, הוא שהה בישראל 67 דקות בלבד, שבמהלכן "הזהיר שחמאס נערך למתקפה גדולה", והפציר בבכירים הישראלים לבצע מיד שורת הקלות כלכליות לרצועה במטרה לנסות ולמנוע את ההסלמה הקרבה.

לשכת נתניהו לא הגיבה לשאלות מצד ה"וול סטריט ג'ורנל" בנוגע לשיחתו של כאמל. בעבר הכחישה הלשכה כי התקיימו שיחות בין המנהיג הישראלי לבין כאמל בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר. משרדי החוץ של מצרים ושל איחוד האמירויות לא הגיבו לפניות.

המחבל סינוואר | צילום: מסך ( צילום: מסך )

גורם רשמי באיחוד האמירויות הגיב בעבר לפניית העיתון 'דה נשיונל' האמירותי כי "איחוד האמירויות דנה בענייני ביטחון עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים, ואינה דנה בפרטים מסוג זה ברמה של מנהיגי מדינות". ההבהרה של אבו דאבי הגיעה בניסיון להרחיק את עצמה מהקלחת הפוליטית בישראל, תוך העברת מסר ברור: אם התקיימו שיחות בעניינים ביטחוניים רגישים, הן התנהלו בצינורות המודיעיניים והביטחוניים השוטפים, ולא בשיחות ישירות באפיק של מנהיגי המדינות.

הגורמים הערבים ציינו כי האזהרות לא כללו פרטים ספציפיים לגבי העיתוי או ההיקף של המתקפה האפשרית. נתניהו ממשיך להכחיש בתוקף כל טענה לפיה קיבל התרעה מוקדמת על המתקפה שבה נהרגו כ-1,200 בני אדם ו-251 נחטפו לרצועה.