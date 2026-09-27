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סרטון תעמולה

שנתיים לחיסול נסראללה: נתניהו פרסם סרטון חגיגי

ראש הממשלה והליכוד פרסמו סרטון ערוך ב-AI לרגל שנתיים לחיסולו של מנהיג חיזבאללה • הסרטון כולל תיעוד ממתקפת הביפרים, נאומי נסראללה ותקיפות חיל האוויר

צילום: צילום: הליכוד

במלאת שנתיים לחיסולו של מנהיג ארגון הטרור , חסן נסראללה, פרסמו ראש הממשלה ומפלגת הליכוד סרטון תעמולה רשמי המציין את האירוע.

הסרטון נפתח בהצגה גרפית של דמותו של נסראללה יחד עם יחיא סינוואר ועלי חמינאי, לצד כיתוב באנגלית המברך על "ביפר שמח". בהמשך משולבים בסרטון צילומים מתוך מתקפת הביפרים המבצעית שהתרחשה בשווקים וברחובות לבנון, עם כתוביות בעברית ובאנגלית.

בחלקו השני של הסרטון מוצג נאום קודם של נסראללה שבו טען כי ישראל חלשה יותר מקורי עכביש, לצד כתוביות המציינות את אירועי השנתיים שחלפו מאז חיסולו. לאחר מכן מופיע תיעוד של מטוס קרב מדגם F-15 הממריא למשימה, ותקיפות של חיל האוויר במרחב.

לקראת סיום הסרטון מוצג סימון ממוקד של ראשו של נסראללה עם כוונת אדומה וחותמת חיסול. בהמשך מופיע ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה רשמית שבה קבע בעבר כי נסראללה כבר לא איתנו. הסרטון נחתם בהופעת כרזה פוליטית של הליכוד עם הכיתוב "לא נכנע" לצד תמונת נתניהו והנפת דגלי ישראל.

חיזבאללהבנימין נתניהוהליכודחסן נסראללהמתקפת הביפרים

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