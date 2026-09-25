דנון לנציג האיראני: קח את הסטארלינק לטהרן, תעזור לעם שלך

ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו"ם ( צילום: אבי אוחיון, לע"מ )

רגע יוצא דופן התרחש בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, לאחר נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, ניגש אל הנציג האיראני והגיש לו מכשיר Starlink – מערכת תקשורת לווייני שהמשטר באיראן חוסם מאזרחיו.

"קח את הסטארלינק לטהרן", אמר דנון לנציג האיראני. "זה יכול להיות מאוד שימושי עבורכם באיראן כדי לאפשר לעם האיראני לזכות בחירות שלו". המחווה באה על רקע המאבק המתמשך של המשטר האיראני בניסיונות אזרחיו לעקוף את הצנזורה ולקבל גישה חופשית למידע. מכשירי Starlink, המספקים חיבור אינטרנט לווייני, הפכו בשנים האחרונות לכלי מרכזי במדינות שבהן השלטונות מנסים לחסום את הגישה לרשת.

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דנון הוסיף מסר נוסף לנציג האיראני: "אנחנו אוהבים את העם האיראני ומתפללים לשינוי המשטר. היום הזה עוד יגיע".

מוקדם יותר, בנאומו באו"ם, הציג ראש הממשלה מכשיר סטארלינק ואמר כי "המשטר האיראני מפחד במיוחד שלאנשים יהיה מתקן קשר שמאפשר לאנשים גישה לאמת, לבחירה, חופש מחשבה וחופש ביטוי. אני אשאיר המתקן הזה שתוכלו לתת למשלחת האיראנית - כשהם יערקו יוכלו גם הם לספר הסיפור שלהם ברשתות החברתיות".

ראש הממשלה הוסיף: "יום אחד, וזה לא יהיה עוד הרבה זמן, העם האיראני ישוחרר. המשטר הזה יפול וכולנו נחגוג את היום הזה".

הביקור של ראש הממשלה בניו יורק היה קצר במיוחד הפעם – שעות ספורות בלבד, שבמרכזן הנאום בעצרת הכללית. בלשכת ראש הממשלה הסבירו את משך הביקור הקצר בשיקולי ביטחון ובצורך לחזור לפני כניסת חג הסוכות.

מכשירי Starlink הפכו לנושא רגיש באיראן. בתחילת השנה דיווחה התקשורת האיראנית על תפיסת מזוודה של דיפלומט אירופי ששיערו כי הכילה מכשירי תקשורת לווייניים. המשטר באיראן רואה במכשירים אלה איום על שליטתו במידע המגיע לאזרחים.

גם באוקראינה משמשים מכשירי Starlink כלי מרכזי במלחמה. בתחילת השנה דווח על מבצע מתוחכם שבו יחידת סייבר אוקראינית הטעתה חיילים רוסים שניסו לשחזר חיבור ללווייני Starlink, ואספה מהם מידע מודיעיני רגיש.

המחווה של דנון משדרת מסר ברור: ישראל תומכת בעם האיראני ובזכותו לחופש מידע, גם כשהיא נמצאת בעימות עם המשטר השולט בטהרן.