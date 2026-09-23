יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגיש תביעת לשון הרע בסכום של 260 אלף שקלים נגד העיתון "ישראל היום", הכתב ביני אשכנזי והעורך עמר לחמנוביץ. התביעה הוגשה בעקבות ידיעה שפורסמה בעיתון בחודש אוגוסט.

הידיעה שעליה מתבססת התביעה כללה טענה שיוחסה ל"מקור ביטחוני", ועסקה בהעברת מידע לכאורה לקטאר. אוריך מכחיש את הדברים בתוקף וטוען כי מדובר בפרסום שקרי וחסר בסיס.

כבר בעת פרסום הידיעה מסר אוריך לעיתון: "מדובר בשקר מוחלט, שלא בכדי מתפרסם על ידי יריבים פוליטיים בעיצומה של מערכת הבחירות. מעולם לא נכחתי בדיון מסווג ומעולם לא מסרתי שום מידע, אפילו לא מסווג, לאף אחד בעולם".

את התביעה הגיש אוריך באמצעות עורכי הדין עמית חדד, נועה מילשטיין ונריה מיכאלי. בכתב התביעה נטען כי "מדובר בפרסום שקרי, חמור וחסר כל בסיס", וכי אוריך "מעולם לא העביר לקטאר מידע מסווג או מידע שמקורו בדיונים ביטחוניים, ולא היה מעורב בכל פעולה מסוג זה".

אוריך מבקש מבית המשפט לפסוק לטובתו פיצוי בסך 260 אלף שקלים, לחייב את "ישראל היום" להסיר את הפרסום מאתר העיתון, ולפרסם תיקון והתנצלות.

בשלב זה טרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים, והטענות שבתביעה טרם הוכרעו בבית המשפט.