בבלי
דברים חריגים באו"ם

ראש ממשלת קנדה: איראן מהווה איום קיומי על ישראל

מארק קרני, ראש ממשלת קנדה, הזהיר באו"ם מפני המשטר בטהרן והדגיש את הסכנה הקיומית לישראל • בלתי קביל שאיראן תחזיק בכוח תקיפה של פצצות גרעיניות

מארק קרני
מארק קרני| צילום: צילום: האו"ם

מארק קרני, ראש ממשלת קנדה, הזהיר במהלך כינוס באו"ם מפני והדגיש את הסכנה הקיומית שבה נמצאת ישראל מול משטר האייתולות. הדברים נאמרו במהלך מסיבת עיתונאים במטה האו"ם, כאשר קרני נשאל על הסוגייה האיראנית.

ראש הממשלה הקנדי הבהיר כי המשטר בטהרן ממשיך להוות סכנה חמורה ליציבות העולמית, וכי האיום האיראני אינו מוגבל למרחב האזורי בלבד אלא מהווה אתגר גלובלי ראשון במעלה.

בהתייחסותו הישירה למצב הביטחוני באזור, אמר קרני: "לדוגמה, עדיין קיים איום, איום קיומי על ישראל, שנגרם על ידי איראן ובעלות בריתה". הוא הוסיף והדגיש: "זה עדיין קיים. זה בלתי קביל, זה לעולם לא יהיה קביל שאיראן תחזיק בכוח תקיפה של פצצות גרעיניות".

הדברים מקבלים משנה תוקף לאור העובדה שקרני נחשב לאיש שמאל, ועל רקע העימות המתמשך בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. למרות המתיחות בין שני המנהיגים, קנדה וארצות הברית מוצאות את עצמן שוב באותו העמוד בנושא האיום האיראני.

איראןקנדהמארק קרניבבליאיום גרעיניאומות מאוחדות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר