נשיא ארגנטינה: אלמלא נתניהו, ישראל לא הייתה קיימת

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי יצא בהצהרה חריגה של תמיכה פומבית בראש הממשלה בנימין נתניהו. הנשיא הארגנטינאי שיבח את נתניהו ואמר כי "נתניהו הוא מנהיג יוצא מן הכלל עם חזון גיאופוליטי, שמבין בנוסף את הזיקה למאבק התרבותי כמו מעט מאוד אנשים בעולם, למעט מרקו רוביו, דונלד טראמפ או סקוט בסנט".

מיליי הדגיש את החשיבות שהוא רואה בהמשך כהונתו של ראש הממשלה וציין במפורש: "אלמלא נתניהו, יש לי ספקות אם היום הייתה קיימת – ממשיכה להתקיים – ישראל".