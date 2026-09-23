בבלי
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נשיא ארגנטינה: אלמלא נתניהו, ישראל לא הייתה קיימת

חאבייר מיליי שיבח את ראש הממשלה בזמן שהותו בניו יורק לרגל עצרת האו"ם: "מנהיג יוצא מן הכלל עם חזון גיאופוליטי" • הצהיר: "ארגנטינה היא הארץ המובטחת החדשה"

צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי יצא בהצהרה חריגה של תמיכה פומבית בראש הממשלה . שיבח את נתניהו ואמר כי "נתניהו הוא מנהיג יוצא מן הכלל עם חזון גיאופוליטי, שמבין בנוסף את הזיקה למאבק התרבותי כמו מעט מאוד אנשים בעולם, למעט מרקו רוביו, דונלד טראמפ או סקוט בסנט".

מיליי הדגיש את החשיבות שהוא רואה בהמשך כהונתו של ראש הממשלה וציין במפורש: "אלמלא נתניהו, יש לי ספקות אם היום הייתה קיימת – ממשיכה להתקיים – ישראל".

הנשיא הארגנטינאי הזהיר מפני התרחיש שבו מדינת ישראל לא הייתה ממשיכה להתקיים, והבהיר כי "וזה היה סכנה אמיתית לא רק לישראל, אלא גם לאירופה ולמערב כולו".

בסיום דבריו התייחס מיליי למדינתו והאפשרויות הגלומות בה. הנשיא חתם את דבריו בהצהרה קצרה: "ארגנטינה היא הארץ המובטחת החדשה".

בנימין נתניהוארגנטינהחאבייר מילייעצרת האו"םבבלי

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