מטוס אימון סילוני מסוג הוק T2 של חיל האוויר המלכותי הבריטי התרסק אתמול (יום ד') אחר הצהריים סמוך לבסיס ואלי שבאי אנגלסי שבוויילס, זמן קצר לאחר המראתו מהמקום.

עדי ראייה שנכחו במקום דיווחו כי ראו להבות בוערות מגוף המטוס רגע לפני שהחל לטפס בזווית חדה ופתאומית כלפי מעלה. שני אנשי הצוות שהיו במטוס הצליחו להפעיל את מנגנון המפלט ולנטוש את כלי הטיס בזמן.

על פי גורמי רפואה ומשטרה מקומיים, שני הטייסים פונו לקבלת טיפול רפואי אך ניצלו מפציעות קשות. התאונה מצטרפת לשורה של תקלות שפקדו את פלטפורמת ההוק T2 בשנים האחרונות.

גורמים בכירים בחיל האוויר הבריטי הביעו בעבר ביקורת חריפה כלפי פלטפורמת ההוק T2 ותיארו אותה כבלתי אמינה, בין היתר עקב בעיות מנוע כרוניות ותקלות מערכתיות נוספות. בשל התקלות המתמשכות, כלל 28 המטוסים שהרכיבו את צי המטוסים של חיל האוויר הבריטי הושבתו וקורקעו לחלוטין בשנת 2023.

תובענה במיליונים נגד אושר עד בבלי | 23.09.26

התאונה הנוכחית מעלה שוב את השאלה בדבר אמינות מטוסי האימון הסילוניים של חיל האוויר המלכותי. בשנים האחרונות נרשמו מספר אירועים חריגים הקשורים למטוסי ההוק T2, והתאונה מצטרפת לרשימה הארוכה של תקלות שפקדו את הפלטפורמה.

חיל האוויר הבריטי פרסם הודעה קצרה בה אישר את התרסקות המטוס וציין כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע. בהודעה צוין כי שני אנשי הצוות מצבם יציב וכי הם מקבלים טיפול רפואי.