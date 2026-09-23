פגישה בין נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהתקיימה בשולי העצרת הכללית של האו"ם, הפכה לנושא שמעסיק את הרשתות החברתיות. סרטונים מהמפגש, שהתפרסמו ברשת, הציגו את המנהיג האוקראיני בהבעות פנים חריגות שעוררו תשומת לב רבה.

במהלך המפגש התקיימה שיחה קצרה בפני עיתונאים, ולאחר מכן ישיבה סגורה שבה נדונו נושאים מרכזיים: הפסקת אש אנרגטית, ייצור טילי פטריוט והסכם שלום עם רוסיה. טראמפ הביע אופטימיות והעריך כי העימות יסתיים מהר יותר מהצפוי.

סרטון שזכה לאלפי צפיות ולייקים ברשת X מציג את זלנסקי יושב לצד טראמפ ומבצע תנועות פנים שונות: הרמת גבות, פקיחת עיניים בולטת, הסתכלות הצידה, מצמוצים תכופים ומה שנראה כניסיונות תקשורת עם מישהו מחוץ למסגרת. חיפוש ברשת העלה מאות תגובות, סרטונים מקוצרים וניתוחים שונים, שבהם ציינו משתמשים הבעות חריגות, נגיעות באף והתנדנדות בכיסא.

חשבונות פרו-רוסיים הגבירו את ההפצה של הסרטונים, בעוד אחרים הדגישו את הלחץ הכבד שבו נתון נשיא אוקראינה. הדיון ברשת הציג מגוון רחב של תיאוריות והסברים שונים להתנהגותו במהלך האירוע.

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מבקרים העלו טענות לפיהן זלנסקי נראה תחת השפעה או מנותק מהמציאות, תוך התבססות על המצמוצים התכופים והנגיעות באף. טענות דומות הופצו גם בשנים קודמות, אך ללא הוכחות מוצקות או בדיקות רפואיות רשמיות שתומכות בהן.

לעומת זאת, תומכים ומנתחים ניטרליים ייחסו את ההתנהגות לעייפות קיצונית, ללחץ מדיני כבד ולמחסור בשינה הנובעים מניהול מלחמה ממושכת וטיסות מרובות. הסברים נוספים כללו אפשרות של אי-נוחות או אי-הסכמה שקטה עם דבריו של טראמפ בנוגע לעסקאות אפשריות.