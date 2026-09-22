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מלחמת התשתיות

רוסיה בונה "כלובי מגן" ענקיים על בתי הזיקוק

בעקבות תקיפות כטב"מים אוקראיניות חוזרות, רוסיה החלה להקים רשתות פלדה וסככות מתכת סביב מתקני הדלק • הפתרון הזול שנועד להפריע לכטב"מים

רוסיה החלה להקים מערך הגנה נרחב על תשתיות הנפט שלה, בעקבות תקיפות כטב"מים אוקראיניות חוזרות ונשנות. תיעודים שהגיעו מרוסיה מראים רשתות מתכת וסככות פלדה בגודל עצום, המוקמות סביב בתי זיקוק, מכלי אחסון ומתקני דלק ברחבי המדינה.

במהלך השנה האחרונה הגבירה אוקראינה את תקיפות העומק שלה נגד תשתיות האנרגיה הרוסיות. חלק מהפגיעות גרמו להשבתת מתקנים שלמים ולפגיעה ממשית בכושר הזיקוק ובאספקת הדלק למשק הרוסי.

הפתרון שרוסיה אימצה הוא הקמת "כלובי מגן" מרשתות פלדה מעל המתקנים הרגישים. הרשתות נועדו להפריע לכטב"מים קטנים ולגרום להם להתפוצץ לפני שהם מגיעים למטרה עצמה.

המבצר המוזר שצמח בלב מתקני הזיקוק ברוסיה
המבצר המוזר שצמח בלב מתקני הזיקוק ברוסיה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מדובר בפתרון פשוט וזול יחסית, במיוחד כאשר מערכות ההגנה האווירית המתקדמות נדרשות גם להגנה על הכוחות הרוסיים בחזית עצמה. עם זאת, ההגנה אינה מוחלטת, והיא עשויה להיות פחות יעילה מול כטב"מים גדולים יותר, מטחים מתואמים או כלי טיס הנושאים מטען נפץ משמעותי.

כך, לצד המערכה הצבאית הישירה, נמשכת גם המלחמה על תשתיות האנרגיה, כאשר שני הצדדים מנסים לפגוע בעורק כלכלי מרכזי של היריב.

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