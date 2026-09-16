הטכנולוגיה שהצילה את הטייס שנפל באיראן

בראבו בתוכנית 60 דקות ( צילום: מסך )

העולם עקב השבוע אחר עדותו של איש חיל האוויר האמריקני, הידוע בכינוי הקריאה "בראבו", שסיפר בתוכנית "60 דקות" על הרגע שבו מטוס ה-F-15 אי שבו טס נפגע מעל איראן והוא נאלץ להיפלט ממנו. לאחר הפגיעה נותרו בראבו והטייס שלו מאחורי קווי האויב, אך מערכת המפלט אפשרה להם לעזוב את המטוס ולהתחיל את מאבק ההישרדות.

כיסא מפלט במטוס קרב - צילום: צבא ארה"ב כיסא מפלט במטוס קרב | צילום: צילום: צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:51

מאחורי אותו רגע דרמטי עומד אחד המנגנונים המורכבים ביותר במטוסי קרב: כיסא המפלט. זוהי לא רק מערכת שמרוממת את הטייס מתוך תא הטייס, אלא מערכת מילוט שלמה שתפקידה להרחיק את הטייס מהמטוס במהירות עצומה ולהביא אותו לקרקע באמצעות מצנח.

כיסא המפלט של הטייס האמריקני שנפל באיראן - ידיות הפליטה הצהובות המותקנות בצידי המושב ומשמשות להפעלת מנגנון המפלט

במטוס ה-F-15 אי שבו טסו בראבו והטייס שלו, מערכת המפלט מהווה חלק בלתי נפרד ממערך ההישרדות של הצוות. כאשר המטוס נפגע והמשך הטיסה בלתי אפשרי, הטייס מפעיל את מנגנון המפלט. תוך זמן קצר ביותר מתחיל רצף אוטומטי של פעולות שמטרתו להוציא את איש הצוות מתא הטייס, לייצב אותו ולפרוס את המצנח. הטייס שצנח ב-160 קמ"ש: סיפור הישרדות של לוחם יהודה פנחסי | 14.09.26 "איך אתה מסוגל?" - צפו בתשובה של ראש הישיבה הגר"ב שרייבר לתלמידו | מעייריב איצלה כץ | 10.09.26 האתגר הגדול ביותר הוא שלעיתים הטייס אינו נוטש מטוס שטס בצורה יציבה וישרה, אלא כלי טיס שנפגע, מסתחרר, צולל או נמצא בגובה נמוך ביותר. לכן מערכות המפלט המודרניות כוללות מנגנונים שמנהלים את רצף המילוט בהתאם לגובה ולמהירות.

מושבים מודרניים יכולים להוציא טייס מהמטוס תוך שניות - צילום: רשתות חברתיות מושבים מודרניים יכולים להוציא טייס מהמטוס תוך שניות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:19

הטכנולוגיה התפתחה עוד יותר במטוסי הדור החמישי, ובהם מטוס ה-F-35. בכל גרסאות ה-F-35 מותקן כיסא המפלט US-16E מתוצרת מרטין בייקר. לפי היצרנית, המערכת מסוגלת לספק יכולת מילוט בתנאי "אפס-אפס", כלומר גם בגובה ובמהירות קרובים לאפס. בכיסא משולבים מנגנונים להגנת הראש והצוואר, ריסון הידיים והרגליים, אספקת חמצן וערכת הישרדות.

במערכת של ה-F-35 יש גם מנוע רקטי מתחת לכיסא, בנוסף למנגנון ההדיפה, והוא מסייע להרחיק את הטייס מהמטוס. לאחר ההיפלטות נפרס מצנח קטן שמייצב את הטייס, ובהמשך נפתח המצנח הראשי. המערכת מנהלת את השלבים הללו באמצעות מנגנון תזמון אלקטרוני ומערכת גיבוי אוטומטית.

תרגול של טייס בכיסא מפלט - צילום: רשתות חברתיות תרגול של טייס בכיסא מפלט | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:06

אפילו החופה עצמה אינה מכשול בלתי עביר. ב-F-35 המערכת כוללת מנגנון שנועד לפרוץ דרך החופה בעת ההיפלטות, מבלי להשליך את החופה כולה. בגרסת ה-F-35 בי, הממריא ונוחת אנכית, קיימת גם יכולת פליטה אוטומטית במקרה של כשל במערכת המאוורר העילי, בהתאם לתנאים שהוגדרו למערכת.

המספרים ממחישים עד כמה מדובר במערכת מתקדמת. לפי מרטין בייקר, כיסא US-16E של ה-F-35 מיועד לפעול עד תקרת גובה של כ-15,250 מטרים ומהירות פליטה מרבית של 600 קשרים שווי-ערך, והמערכת כבר הצילה את חייהם של טייסי F-35.