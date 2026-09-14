לוחמי יחידת עילית אמריקאית ( צילום: צבא ארה"ב | סנטקום )

בתוכנית "60 דקות" ששודרה ברשת CBS נחשף סיפור חילוץ מורכב ונועז שהתרחש במסגרת מבצע "שאגת הארי" של צבא ארה"ב מול איראן. מה שהחל כגיחת הפצצה רגילה הפך לאחד מסיפורי ההישרדות והחילוץ היקרים והמסובכים בתולדות הצבא האמריקאי.

מטוס קרב דו-מושבי מסוג F15E, שעלותו מוערכת בכ-30 מיליון דולר, פעל בשמי אספהאן הסמוכים למתקני הגרעין האיראניים. אך הקרב השגרתי התהפך ברגע אחד כאשר טיל כתף איראני זול, שעלותו כ-100 אלף דולר בלבד, פגע במטוס בעוצמה אדירה. נווט מערכות הנשק, המכונה בכינוי הקרב "בראבו", תיאר את הפגיעה כמו מכה ישירה של רכבת משא דוהרת.

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צניחה במהירות 160 קמ"ש ללא מצנח פנטהאוזים מול ארמון קנזינגטון שנרכשו ב-36 מיליון ליש"ט מוצעים במחיר מופחת ישראל גרוס | 06.09.26 עימות חמוש בין גופי ביטחון באוקראינה בבלי | 03.09.26 הטייס "אלפא" שישב בקדמת המטוס ובראבו מאחור הבינו מיד שהמטוס ספג נזק קשה ואין ברירה אלא לנטוש. אלפא צנח ונחת בבטחה יחסית, אך בראבו גילה את הסיוט הגדול: המצנח נפגע מהפגיעה, וכאשר הרים את מבטו, גילה שאין חופה מעליו. "הדבר המפחיד ביותר שאי-פעם חוויתי", שחזר בראבו. בתוך שניות עצר את נשימתו ושיגר תפילה קצרה: "אלוקים, יהי רצונך, אבל אם אני יוצא מזה – אני צריך עזרה". הוא פגע בקרקע במהירות עצומה המוערכת בין 110 ל-160 קמ"ש, כשהוא סובל משברים קשים בגב, בזרוע ובכתף. טיפוס של 7,000 רגל עם עצמות שבורות למרות הפציעות הקשות, עם עלות השחר התברר שעמק המדבר שבו נחת, הפך לזירת מצוד של משמרות המהפכה האיראניים. חמושים איראניים סרקו את השטח והגיעו למרחק של מאות מטרים בודדים ממנו. בראבו הבין שההצלה תלויה בהתרוממות והחל לטפס בכוחות על רכס מדברי בגובה 7,000 רגל. המוטו שליווה אותו היה קר וחד-משמעי: "לעולם אל תיתנו לחוסר מוטיבציה להביא אתכם לטלוויזיה האיראנית". במקביל, בוושינגטון, שר ההגנה פיט הגסת' התעורר לטלפון דרמטי ונתן הנחיה קצרה וחדה לרמטכ"ל דן קיין ולאדמירל בראד קופר: "גם אם הם בחיים וגם אם לא, אנחנו הולכים להביא אותם".

מטוסי F-35A של חיל האוויר האמריקאי ממלאים דלק - צילום: צבא ארה"ב מטוסי F-35A של חיל האוויר האמריקאי ממלאים דלק | צילום: צילום: צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:42

לראשונה אחרי 46 שנה: 90 חיילים על אדמת איראן

מבצע החילוץ של אלפא התבצע בשעות היום תוך קרב יריות קשה, אך בראבו נותר מאחור ליום נוסף של הישרדה קשה כמעט ללא מים ומזון. בשלב זה הופעלה מכונת העל של ה-CIA, שכללה קמפיין הטעיה מורכב וטכנולוגיה סודית לאיתור מדויק, לצד מטחי הפצצות כבדים של מפציצים וכטב"מים אמריקאיים שניקו את הסביבה.

ואז נרשם רגע היסטורי: לראשונה מזה 46 שנים, מעל 90 אנשי שירות אמריקאיים מובחרים נחתו פיזית על אדמת איראן, כשמאות באוויר ואלפים בתמיכה מקיפים את הזירה. מטוסי ענק הורידו כוחות על מסלול מאולתר, ומסוקי ליטל בירד זריזים חילצו את בראבו מהרכס.

פיצוץ מטוסי 100 מיליון דולר בחולות

אך גם ברגע השיא, הדרמה לא הסתיימה. החול המדברי הרך במנחת המאולתר לכד את מטוסי ההצלה הגדולים ומנע מהם לצאת. מתוך חשש שהטכנולוגיה הרגישה תיפול לידיים איראניות, ניתנה פקודה צבאית חסרת תקדים להשמיד ולפוצץ במקום את שני מטוסי החילוץ ששווי כל אחד מהם מוערך ב-100 מיליון דולר, לצד מסוקי ה-Little Bird.

50 שעות אחרי תחילת האירוע, בראבו הגיע למקום מבטחים והספיק לצלצל לאשתו. עבור הצבא האמריקאי, מדובר באירוע שמגדיר מחדש את המושג "לא להשאיר אף אדם מאחור", במחיר גאופוליטי וטכנולוגי יוצא דופן.