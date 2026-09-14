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מזג האוויר

צום גדליה עם חום כבד מהרגיל | התחזית המלאה

הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההר ובפנים הארץ • השינוי? לא בימים הקרובים • התחזית המפורטת לכל הערים

נחל אלכסנדר (צילום: רוני קופלמן/Flash90)

מזג האוויר היום (יום שני), צום גדליה, צפוי להיות נאה לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר. הטמפרטורות יעלו במעט, ותהיינה גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר באזורי ההר ובפנים הארץ. בשעות הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

מחר, יום שלישי, צפוי מזג אוויר נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי משמעותי, וימשיכו להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בעיקר בהרים ובאזורים הפנימיים.

ביום רביעי יימשך מזג האוויר הנאה לאחר התפזרות העננות הבוקרית. גם ביום זה לא צפוי שינוי בטמפרטורות, שימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההר ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה בערים השונות:

ירושלים: 21-33

תל אביב: 24-31

באר שבע: 22-34

חיפה: 23-30

טבריה: 22-38

צפת: 20-32

אילת: 28-40

תחזיתטמפרטורותמזג אווירצום גדליה

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