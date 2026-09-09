הכנרת, אתמול ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מזג האוויר היום, יום רביעי, צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות ירדו במעט, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אך עדיין יישארו מעט מעל הרגיל לעונה. בשעות הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.