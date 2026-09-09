מזג האוויר היום, יום רביעי, צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות ירדו במעט, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אך עדיין יישארו מעט מעל הרגיל לעונה. בשעות הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
מחר, יום חמישי, צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות ימשיכו לרדת במעט, שוב בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
ביום שישי, ערב ראש השנה, לאחר שהעננות תתפזר בשעות הבוקר, יעשה נאה. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי ניכר.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 23-32
חיפה: 23-29
טבריה: 22-34
צפת: 17-30
אילת: 28-39
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