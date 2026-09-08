ישי ריבו וזושא בשיר חדש: 'דרך העושים מאהבה'

בימי אלול אלה, כשעולם המוזיקה היהודית מתכונן לקראת הימים הנוראים, משיק הזמר ישי ריבו שיר חדש בשיתוף פעולה עם הצמד היהודי האמריקאי זושא. השיר, 'דרך העושים מאהבה', הוא החיבור הראשון של ריבו בין השפה העברית לאנגלית, ומביא מסר על אמונה ותמימות לקראת ראש השנה.

מקור השיר בסוגיה בגמרא במסכת שבת, דף פ"ח עמודים א' וב', ובפירוש רש"י עליה. הגמרא מתארת מפגש בין מין, סוג של כופר, לבין רבא. רבא ישב ישיבה מזרחית כשידיו מתחת לרגליו, שקוע כל כך בתורה עד שלא שם לב שידיו מדממות. הכופר פנה אליו ואמר 'עמא פזיזא' - כבר במתן תורה הקדמתם 'נעשה' ל'נשמע', כלומר קיבלתם את התורה מבלי לדעת אם תוכלו לעמוד בה.

רבא השיב לו בלי להתבלבל: עם ישראל הולכים עם ה' בתמימות. על תשובה זו כותב רש"י: 'התהלכנו עימו בתום לב כדרך העושים מאהבה, וסמכנו עליו שלא יטעננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו'. ריבו מספר שהתשובה הזו מיסה אותו. 'המעשה, התשובה המרגשת, ובעיקר הניסוח המדויק של רש"י שבכמה מילים חדר כמו חץ ישר ללב', הוא אומר. 'הרגשתי צורך עז להלחין את זה'.

אולם הדרך אל השיר המוגמר ארכה זמן רב. 'זה לקח תקופה עד שה' זימן מילים ולחן, אבל משהו היה חסר', הוא מספר. 'פניתי לזאק ושלמה, הם זושא המדהימים שאירחו אותי בעבר בשיר, והם כתבו בתים באנגלית. כעת, השיר הפך שלם'. כל אחד מהיוצרים מביא את השפה והזווית שלו, אך שלושתם נאחזים באותו שורש ובאותה אמונה.

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בבסיס השיר עומדת אמירה על הליכה באמונה גם כשהדרך אינה ברורה. 'כיחידים וכעם, כולנו עוברים מסע', אומר ריבו, 'אבל גם כשהדרך לא תמיד ברורה, וגם אם זה לא תמיד נראה לעינינו הגשמיות, אנחנו הולכים איתו בתום לב, כבן אהוב שסומך על אביו. כדרך העושים מאהבה'.

את המילים יצרו ישי ריבו, זכריה גולדשמידט, שלמה גייסן ופיליפ רייכמן, כאשר המילים בפזמון מבוססות על רש"י ממסכת שבת. את הלחן הלחינו ישי ריבו, דוד איכלביץ, זכריה גולדשמידט ושלמה גייסן. ההפקה המוסיקלית נעשתה על ידי ישי ריבו, ליעד גרושקה, גבריאל (EKEV), זכריה גולדשמידט ושלמה גייסן.

השיר מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת הימים הנוראים. בין היתר, משה דוד וייסמאנדל השיק את 'עיני עמך' - סינגל תפילה שהמתין ארבע שנים לרגע המדויק שלו, ואלמוג חליבה משיק 'רק אליך' - שיר תפילה עוצמתי לימי הסליחות.