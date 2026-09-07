מאות מחסידי זוטשקא נאספו במוצאי שבת קודש להשתתפות במעמד הסליחות הראשונות בהיכל הטישים החדש והמפואר של החסידות בבני ברק, בפעם הראשונה מאז חנוכת ההיכל.

בטרם תחילת אמירת הסליחות, נשא האדמו"ר משא התעוררות מיוחד, בו קרא לקהל החסידים לתשובה שלמה ולתיקון המעשים לקראת ימי הדין המתקרבים. במרכז דבריו הדגיש האדמו"ר את חשיבות הפיוס והשלום בין אדם לחברו, לצד הקפדה יתרה על שמירת שבת קודש כהלכתה.

האדמו"ר עמד על המשמעות המיוחדת של השנה הנוכחית, שבה יחול ראש השנה ביום השבת. "שמירת השבת כהלכתה היא זו שתשמש כמליץ טוב", אמר האדמו"ר שליט"א, והוסיף כי היא תסייע לכלל ישראל לזכות בישועות ובגזירות טובות.

בסיום משא ההתעוררות, ירד האדמו"ר לפני התיבה ופתח באמירת הסליחות בנוסח המסורתי והמלבב המועבר בחצר החסידות מדור לדור, כשהוא מעורר את לבבות המתפללים ברגש ובכיסופין.