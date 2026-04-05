מנהג אבותיהם בידיהם: בערב חג הפסח, בשעות הבוקר המרוממות בבני ברק, נראו רגעים של קדושה עילאית בשריפת החמץ בחצרות הקודש נאראל וזוטשקא | זקן האדמו"רים מנאראל והאדמו"ר מזוטשקא קיימו את המצווה בחרדת קודש, וכמנהג מסורת הדורות צירפו אל כבשן האש גם את הלולב והערבות מחג הסוכות האחרון | הצלם איתי קצב מגיש תיעוד (חסידים)
עם רדת החשיכה לאחר תפילת מעריב, ערך האדמו"ר מזוטשקא בדיקת החמץ בהיכל בית מדרשו בבני ברק, תוך שהוא עובר בין הפינות ומשבית כל שאור | במהלך הערב הגיע למקום גיסו של האדמו"ר, המשפיע החסידי הנודע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, לצורך מכירת חמצו כנהוג, לאחר שיח צדיקים הרים המשפיע את האבנט הלבן וביצע את מעמד הקנין (חסידים)
מאות השתתפו במעמד כבוד התורה של ישיבה לצעירים "טל תורה", בבני ברק, בו נבחנו הבחורים על מסכת שלמה • במהלך הערב נשאו דברים ראש הישיבה הגאון רבי צבי כץ והאדמו"ר מזוטשקא • גלריית אדמו"רים ורבנים פיארה את שולחן המזרח לכבוד צאצאיהם (עולם הישיבות)
מאות חסידי זוטשקא שהו השבת במרכז החסידות בבני ברק, לחסות בצל האדמו"ר מתוך דבקות עילאית וכיסופין, לרגל הילולת האדמו"ר זצ"ל, ולרגל סיום ימי השובבי"ם| האדמו"ר מזוטשקא עורר את הקהל בשיחות התחזקות לקראת נעילת ימי הרצון | האחים האדמו"רים ערכו את השולחנות במהלך השבת יחדיו | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)
האדמו"ר משאץ ערך אמש סעודת הילולא במרכז החסידות בבני ברק, לרגל יומא דהילולא קדישא של זקינו האדמו"ר הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע, שנסתלק לגנזי מרומים לפני ס"ח שנים | בעל ההילולא, היה ידוע בפי כל כ'פלא הדור' ונודע בצדקותו ופרישותו | בסעודה השתתפו בני משפחתו של האדמו"ר, ובראשם חתנו, האדמו"ר מזוטשקא שסירב בתוקף לשבת על כסא מכובד ליד חותנו | צפו בתיעוד (חסידים)
בשיאו של ימי האורה, התכנסו המוני חסידים ואוהדים למעמד "זאת חנוכה" הנשגב בצל האדמו"ר מזוטשקא • בשל הדוחק הרב בימי החנוכה, הועתק המעמד להיכל התפילה החדש והרחב • האדמו"ר הופיע כשהוא לבוש ב"קאפטן" לבן כביום הכיפורים • תיעוד נרגש (חסידים)
כמנהגו לפני כל חג ומועד, כינס האדמו"ר מזוטשקא את כלל חסידיו ואוהדיו בהיכל בית מדרשו בבני ברק, ועוררם בדברי חיזוק אמונה וביטחון לקראת ימי חג החנוכה | האדמו"ר הרחיב בדברים בסגולות קדושת הנרות, ובשגב ההכנה ע"י לימוד ספרי חסידות מתוך טהרה | צפו בתיעוד (חסידים)
כמדי שנה, בליל הושענא רבא - "יום החותם" שימש המשפיע החסידי, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, כבעל קורא במשנה תורה כשהוא עטור בבגדי לבן, בהיכל בית מדרשו של גיסו האדמו"ר מזוטשקא, שגם הוא התעטר בבגדי לבן (חסידים)
כלל חסידי זוטשקא התאספו אמש לחגוג את שמחת בית השואבה בראשות האדמו"ר, לרגל יום האושפיזין של האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' זצ"ל|בשונה מרוב חצרות הקודש, בהן ניצבים המבוגרים בראש ה"פארנצעס", בזוטשקא הוכן מקום מיוחד לילדי החסידות בתחילת ה"פארנצעס", לפני האברכים והבחורים, צעד זה נועד לאפשר לילדים להתבשם מאור קדושתו של הרבי שהפיח בהם רוח חיים של שמחה ודבקות בבורא יתברך שמו
האדמו"ר מזוטשקא ערך הערב מעמד 'תשליך' מיוחד במינו בהיכל הגדול של החסידות בבני ברק, שהורחב משמעותית לקראת החגים | האדמו"ר חבש שטריימל כפי מנהג אבותיו | בהמשך רוקן הרבי את כיסיו כשהקהל הרב מצטרף אליו (חסידים)
לבושים בבגדי לבן ועטופים בטליתות מעוטרות בעטרות כסף, ירדו האחים האדמו"רים מזוטשקא, וזוטשקא אמסנא לפני התיבה בהיכלי בתי מדרשם בבני ברק | בסיום אמירת הסליחות עברו קהל החסידים להתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
במלאת 25 שנה להסתלקותו של האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל, ערך נכדו, האדמו"ר מזוטשקא את השולחן הטהור, בהשתתפות המוני חסידים ואנשי מעשה, ועל צבאם האדמו"ר משומרי אמונים אשדוד | הרבי סיים את הש"ס ונשא אמרות קודש | צפו בתיעוד (חסידים)
רבנים רומי מעלה, לצד הורים וסבים נרגשים נטלו חלק בשבוע האחרון במסיבת החומש ב'תלמוד תורה' בני אהרן דחסידי מחנובקא בעלזא בירושלים | חתני החומש אמרו בנועם ובחן את הפסוקים כנהוג, ובסיום המעמד פצחו במחול על כתפי הוריהם | בין האדמו"רים שנצפו: האדמו"רים מזוטשקא, לוצק, זוועהיל, סטריקוב, גאב"ד קריית צאנז ירושלים, אב"ד לינז, אב"ד ביתר, ורב בית כנסת מאקאווא אשדוד, אשר להם צאצאים בת"ת (חרדים)
האדמו"ר מזוטשקא כינס את בעלי הבתים החסידים לכינוס יסוד חבורת 'קביעין' ללימוד וקניין התורה בחבורה. במרכז דבריו התייחס למצב השורר בארץ ואמר: אפילו הצורר מאיראן ימ"ש כבר הפנים והבין שאויביו הינם לומדי התורה הק' שבבני ברק (חסידים)