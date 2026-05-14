הרה"ח ר' אהרן יהודה קליין ז"ל ( צילום: שוקי לרר )

אבל כבד בחצה"ק זוטשקא: בשעה האחרונה הגיעה הבשורה המרה והמכאיבה על פטירתו בטרם עת של הרה"ח רבי אהרן יהודה קליין ז"ל, משמשו בקודש של יבלחט"א האדמו"ר מזוטשקא, והוא בן 46 בלבד בפטירתו.

המנוח ז"ל נולד בירושלים לאביו יבלחט"א הרה"ח רבי צבי דב קליין שליט"א. בבחרותו דבק בחסידות באבוב, בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו תחי', בתו של הרה"ח רבי שמעון יעקאבס שליט"א, מחשובי חסידי טשערנאביל. במשך כחצי יובל שנים שימש ר' אהרן יהודה כמלמד בתלמוד תורה באבוב בבני ברק, שם העמיד דורות של תלמידים בדרך התורה והחסידות. לצד זאת, היה ממצויני מרביצי התורה בישיבת "עץ חיים" באבוב בעיר. בתקופת כהונתו בישיבה, רקם קשר נפשי עמוק ועבותות אהבה עם האדמו"ר מזוטשקא, המכהן כמשפיע בישיבה. מאז, לא מש ידו מתוך ידו של הרבי, ועם עלותו לכס ההנהגה התמנה למשמשו בקודש ונאמן ביתו. הוא שימש את הרבי במסירות אין קץ, ביצע שליחויות חסויות וציבוריות מטעם הקודש, והיה לאוזן קשבת לכל הפונים אל מעון האדמו"ר.

הרה"ח ר' אהרן יהודה קליין ז"ל, מאחורי רבו, יבלחט"א האדמו"ר מזוטשקא ( צילום: שוקי לרר )

בשנים האחרונות, לצד תפקידיו בבאבוב ובזוטשקא, נקרא לשמש כמשגיח בישיבת "טל תורה", שם השפיע מרוחו החסידית על הבחורים.

לפני כשנתיים חלה במחלה הקשה והנוראה. הוא עבר תקופות של סבל וייסורים אותם קיבל באמונה מופלאה. במהלך השנתיים האחרונות ידע המצב הרפואי עליות ומורדות, ורבים העתירו בתפילה לרפואתו.

בשעות האחרונות חלה התדרדרות חמורה במצבו, ובבית החולים 'מעייני הישועה', כשסביב מיטתו שוהים בני המשפחה הקרובים והאדמו"ר מזוטשקא, יצאה נשמתו בטהרה מתוך קבלת עול מלכות שמים בהתעוררות עצומה.

המנוח ז"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך, משפחה כואבת, ותלמידים רבים המבכים את לכתו של המחנך והחסיד שנקטף במיטב שנותיו.

על מועד מסע הלוויה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה.