כמסורת רבות בשנים, גם השנה שבתו מאות חסידי זוועהיל בראשות רבם ומאורם, האדמו"ר מזוועהיל באתרא קדישא מירון, לשב"ק לפני אמירת סליחות הראשונות | בצאת השבת המרוממת זכו כלל החסידים לעבור מול פני הקודש לקבלת צלוחית של דבש מבורכת | באשמורת הבוקר של יום ראשון זכו לשמוע אל הרינה ואל התפילה, כשהאדמו"ר ירד לפני התיבה לאמירת הסליחות בחצר ציון הרשב"י בנוסח המלבב מדור דור | צפו בתיעוד (חסידים)
כשהוא מעוטף בטליתו של זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'נועם אליעזר' מסקולען זי"ע, ירד האדמו"ר מסקולען לייקווד לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות בהיכל בית מדרשו הגדול, בהשתתפות מאות חסידים ואנשי מעשה | בסיום המעמד הסתובב האדמו"ר אל עבר הקהל, ופצח בניגוני קודש מבית היוצר של אדמו"רי החסידות (חסידים)
אלפי חסידי צאנז קלויזנבורג התאספו ביום ראשון של סליחות לאמירת הסליחות בצל האדמו"ר במרכז החסידות בבורו פארק | בין ההמונים שנהרו נצפה גיסו של האדמו"ר, האדמו"ר מצאנז זוועהיל | לפני אמירת 'שמע קולנו' עורר האדמו"ר את הקהל בדברי התעוררות כנהוג (חסידים)
לפני אמירת הסליחות בהיכל ביהמ"ד הגדול ברמת ויז'ניץ בחיפה, הפריש הרבי מסערט ויז'ניץ תרומת צדקה לקופת החסד של החסידות, לאחר מכן עבר לפני התיבה לאמירת הסליחות, כשכלל החסידים מצטרפים לתפילה הנרגשת, תוך שפרחי החסידים עומדים על הגלריות שנבנו במיוחד לקראת חגי תשרי הבעל"ט (חסידים)
אלפי חסידי באבוב 45 התאספו בלבבות נרגשים בראשית השבוע לאמירת סליחות הראשונות עם האדמו"ר, בהיכל ביהמ"ד הגדול הישן, המעמד צוין כרגע היסטורי וטעון במיוחד, שכן אלו היו מהתפילות האחרונות במבנה המיתולוגי, לפני המעבר הצפוי למשכנם החדש והמפואר היכל ביהמ"ד הגדול בטבורה של שכונת בורו פארק | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות ערלוי בשכונת קטמון בירושלים, התכנסו באשמורת הבוקר של יום ראשון מאות חסידים מכל רחבי הארץ, שבאו להשתתף במעמד הסליחות הראשונות בראשותו של האדמו"ר מערלוי | החסידים שגדשו את ההיכל מפה לפה, עמד בדומיה מתוחה, כאשר האדמו"ר ירד לפני התיבה בקולו הערב (חסידים)
מתוך שלהבת אש קודש התאספו כלל חסידי מבקשי אמונה, ולעלוב ירושלים, בהיכלי בתי מדרשם בעיה"ק ירושלים, לאמירת הסליחות הראשונות בצל האדמו"רים | בסיום אמירת הסליחות זכו החסידים לעבור ולהתברך בכל מילה דמיטב, בכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
מאות תושבי ווילאסמבורג נהרו השבת לחסות בצילו של האדמו"ר מניקלשבורג אשר הגיע לשבות בשכונה לראשונה מזה למעלה מעשרים שנה | הרבי המתגורר במונסי, עשה פעמיו על פמליה מכובדת מחסידיו לשבות בעיר, שם הרעיף טללי חיזוק ותחיה לתושבים | באשמורת בוקר יום ראשון ירד הרבי לפני התיבה לאמירת הסליחות בהתעוררות עצומה | בתוך כך, נמשכות התפילות לרפואתו השלמה והמהירה של אחיו של האדמו"ר, הרה"צ רבי נפתלי בן יענטיל בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר התכנסו ביום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר מסאטמר, בהיכל ביהמ"ד הגדול והמיתולוגי של החסידות בשכונת ווילאמסבורג שחודש זה עתה | טרם אמירת הסליחות עורר הרבי את הקהל בדברי התעוררות | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מאות חסידי פינסק קרלין התאספו לאמירת הסליחות הראשונות בשאטער הענק בסמוך להיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בירושלים | האדמו"ר, עטוף בטלית שאולה, ירד לפני התיבה לאמירת הסליחות בקול אדיר וחזק שעורר את כל הקהל לתשובה (חסידים)
כלל בחורי ישיבת 'חכמי לובלין', לצד חסידי 'שבט הלוי' התאספו באשמורת בוקר יום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בהיכל הישיבה | לפני התיבה ירד ראש הישיבה - האדמו"ר משבט הלוי, עטוף בטליתו, כשמעת לעת געה בבכי נסער על עמוד התפילה, מחזה שעורר רגש עז בקרב כל הנוכחים (חסידים)
שעה קלה לאחר שסיים האדמו"ר מטשערנוביל לומר את הסליחות בהיכל ביהמ"ד הגדול של מכנובקא בעלזא בבני ברק, צעדו לתוככי בית המדרש, מאות חסידי מכנובקא בעלזא לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך, כשהאדמו"ר עובר לפני התיבה, בנוסח המלבב מדור דור של אדמו"רי החסידות | לאחר אמירת הסליחות התפלל הרבי תפילת שחרית עם כל הקהל הקודש, וסיים ספר תהילים כנהוג (חסידים)
בפאתי הרחובות רש"י ורבי עקיבא בבני ברק, עוד טרם שהאיר היום, האיר האור בהיכל בית המדרש נאראל. שם, אל מול קהל חסידיו, ירד האדמו"ר מנאראל, זקן אדמו"רי העיר, לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות | לימינו של הרבי עמד בנו, הגה"צ רבי אהרן שפירא, אב"ד נאראל | הצלם שוקי לרר בחר שלא להחמיץ את המעמד המיוחד, ומגיש תיעוד של הרגעים המרוממים (חסידים)
מאות חסידים התכנסו לאמירת הסליחות הראשונות בצילו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, שעורר את הקהל בדברי חיזוק והתעוררות קודם אמירת הסליחות לפני אדון כל | בדבריו פירש ראש הישיבה במתק לשון קודשו את משמעות אמירת "אשרי יושבי ביתך" בפתח אמירת הסליחות | צפו בדברים (חסידים)
בלבבות מעורבים ברגש, התאספו כלל חסידי קרעטשניף סיגעט בארה"ק, לאמירת הסליחות הראשונות ברוב עם הדרת מלך, עם מורם ורבם, האדמו"ר החדש שעלה זה עתה לכהן על כס ההנהגה, בהיכל בית המדרש של החסידות בירושלים | האדמו"ר ירד לפני התיבה עטוף בטלית, ולבוש בגרביים לבנות כמנהג אדמו"רי החסידות, ועורר את הקהל עם הנוסח המלבב מדור דור שקיבל מאבותיו הק' למעלה בקודש (חסידים)
מאות חסידי נדבורנה התאספו עם שחר של יום ראשון לאמירת סליחות ראשונות בצילו של האדמו"ר, במרכז החסידות בבני ברק | הרבי ירד לפני התיבה כמנהג אדמו"רי בית נדבורנה, ועורר את הקהל בקול אדיר וחזק באמירת הסליחות בנוסח המלבב מדור דור | במהלך המעמד המרומם, נצפה הגה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים, אחיו של האדמו"ר, עומד בקרן זווית ושופך את ליבו ונפשו לפני קונו, המראה המרגש סחף את החסידים לפשפש במעשיהם ולשוב בתשובה שלמה לקראת הימים הנוראים (חסידים)
אלפי חסידי צאנז התאספו באשמורת בוקר יום הראשון לאמירת סליחות ראשונות ברוב עם הדרת מלך, בצילו של צדיק, האדמו"ר מצאנז, אשר ירד לפני התיבה והרטיט את הלבבות בתפילתו היוקדת בהתעוררות עצומה | כמנהג אדמו"רי החסידות, נשא הרבי שיחת התעוררות לפני האלפים, הרבי קרא לחסידים להרבות בתשובה, לפשפש במעשיהם ולהיטיב את דרכיהם לקראת ימי הדין והרחמים | לציין כי עם בואם של החסידים לסליחות, כבר חיכתה להם מפת המקומות בהיכל רוזנברג, כדי שכל אחד יוכל לשריין את מקומו לקראת ימי הרת עולם (חסידים)
הרבי מאלכסנדר ארה"ב, השוהה בימים אלו בארה"ק, הופיע למעמד סליחות ראשונות בהיכל בית מדרשו ברחוב חזון איש בבני ברק | הרבי עמד ע"י תיבת הש"ץ, והחסידים נעמדו כגורן מסביב | בסיום אמירת הסליחות עברו קהל החסידים לפני האדמו"ר, להתברך בברכת 'כתיבה וחתימה טובה', לקראת חזרתו למעונו בבורו פארק (חסידים)