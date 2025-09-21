בבלי

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תיעוד ענק

במרכז החסידות בחיפה

מהמעמדים האחרונים

לִשְׁמוֹעַ אֶל הָרִנָּה

בשכונת קטמון 

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צפו בתיעוד

אַשְׁרֵי יוֹשְׁבֵי בֵיתֶךָ

לָחֹן חִנָּם בָּאִים אֵלֶיךָ

בְּשַׁחַר קַמְתִּי

רְצֵה עֲתִירָתָם בְּעָמְדָם בַּלֵּילוֹת

תַּרְאֵם נִסֶּיךָ עוֹשֶׂה גְדוֹלוֹת

המשמעות האמיתית של הסליחות

רגעים היסטוריים

הילדים נעמדו מסביב

זוֹחֲלִים וְרוֹעֲדִים מִיּוֹם בּוֹאֶךָ

מָרוֹם אִם עָצְמוּ
בבלי
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