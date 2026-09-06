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הסדר חדש לקראת ימים נוראים

בעלזא: הנכד הודיע - הבחורים יתפללו בנפרד בראש השנה

הרה"ג רבי שלום רוקח, נכדו הבכור של האדמו"ר מבעלזא, הודיע לאלפי הבחורים על ההחלטה המפתיעה לקראת ראש השנה בשל מצוקת המקום • האדמו"ר יתפלל עמם שחרית ב'גרויסע שטוב' • בתוך כך: תפילות לרפואת האדמו"ר שאושפז הבוקר • כל הפרטים (חסידים)

הרה"ג ר' שלום רוקח (צילום: ארכיון 'בבלי')

הגאון רבי שלום רוקח, נכדו הבכור של האדמו"ר מבעלזא, הודיע לאלפי בחורי החסידות על הסדר חדש לתפילות ימי ראש השנה הבעל"ט. בשיחה שמסר להם, הבהיר כי על דעת קודשו של זקנו, האדמו"ר, הוחלט השנה על מניין נפרד לבחורים בשל מצוקת המקום והצפיפות הרבה בהיכל בית המדרש הגדול.

לפי ההסדר שנקבע, אלפי בחורי החסידות יתפללו את תפילות ימי ראש השנה בהיכל הטישים המכונה 'גרויסע שטוב'. האדמו"ר ירד להתפלל עמם את תפילת שחרית שם. לאחר מכן, לתפילת מוסף, יעבור האדמו"ר להיכל בית המדרש הגדול ויתפלל עם אלפי החסידים, בעוד הבחורים ימשיכו במניינם הנפרד בהיכל הטישים.

בחסידות מציינים כי מדובר בצעד מתבקש שיביא לרווחה ניכרת. בשנים האחרונות לא הייתה אפשרות פיזית להכניס את אלפי הבחורים והאברכים יחד תחת קורת גג אחת בהיכל בית המדרש הגדול, דבר שגרם לדוחק ניכר.

במקביל, הציבור נקרא להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואת האדמו"ר, הגאון רבי ישכר דב בן מרים, אשר אושפז לבדיקות לאחר שחש חולשה ופונה לבדיקות בבי"ח.

בעלזאבחורי ישיבהראש השנהרבי שלום רוקח

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