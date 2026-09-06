הרה"ג ר' שלום רוקח ( צילום: ארכיון 'בבלי' )

הגאון רבי שלום רוקח, נכדו הבכור של האדמו"ר מבעלזא, הודיע לאלפי בחורי החסידות על הסדר חדש לתפילות ימי ראש השנה הבעל"ט. בשיחה שמסר להם, הבהיר כי על דעת קודשו של זקנו, האדמו"ר, הוחלט השנה על מניין נפרד לבחורים בשל מצוקת המקום והצפיפות הרבה בהיכל בית המדרש הגדול.