אלפים בסליחות בצאנז; הרבי נשא דרשה וקבלה קדושה

כמנהג קדום: באשמורת הבוקר, בעוד החושך מכסה את הארץ, נהרו אלפי חסידי צאנז אל היכל בית המדרש הגדול בקריית צאנז שבנתניה, לפתוח באמירת הסליחות הראשונות לקראת ימי הרחמים והסליחות וימי הדין הבעל"ט.

לקראת המעמד הוקם מתחם ענק ואוהל מיוחד שהוכן בימים האחרונים במיוחד עבור הימים הנוראים, כדי לאפשר לאלפי המתפללים להתפלל ברווחה. בתוככי האוהל הוצבו דודי מים חמים ומתקני שתייה קרה מרווחים, כדי לאפשר לציבור הרב להרחיב את דעתו ולהתרענן בהפסקות הקצרות שבין התפילות.

האדמו"ר מצאנז שליט"א ניגש לפני העמוד ונשא, כמנהג אבותיו ורבותיו הקדושים, דרשת התעוררות מרוממת. בדבריו עמד על גודל המעלה והזכות הנשגבה של ימי הרחמים והסליחות, והעורר לתשובה שלמה ולתיקון המעשים לקראת יום הדין הקרב ובא.

בתום מעמד הסליחות נרשמה התרוממות רוח מיוחדת: אלפי אברכים ובחורים חתמו על שטר קבלה טובה מיוחדת לשנה החדשה. במסגרת הקבלה התחייבו להתנזר באופן מוחלט מכל כלי טכנולוגי שאינו הכרחי, כולל התנזרות מלאה משימוש בדואר אלקטרוני, למען שמירת קדושת הבית והקהילה ברוח אבות.